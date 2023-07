Delia a fost țepuită cu peste 2000 de euro în Varșovia. Ce a pățit cântăreața și cu ce a avertizat pe toată lumea

Delia a fost țepuită în Varșovia, unde a mers pentru a participa la concertul cântăreței Beyonce, care se află în turneul mondial Rennaisance pentru promovarea ultimului ei album lansat. Însă i s-a întâmplat un lucru neașteptat.

Delia a avut parte de o întâmplare destul de nefericită în Varșovia, unde a mers pentru un concert susținut de Beyonce în turneul ei Rennaisance, care s-a încheiat în Europa. Cântrăreața româncă și jurata iUmor a plătit suma de 2000 de euro pentru bilete, însă a avut o surpriză mare când a ajuns la show.

Delia, țepuită la concertul lui Beyonce în Varșovia. Ce s-a întâmplat

Delia Matache a cumpărat bilete pe un site extern de vânzare, însă a avut o surpriză când a aflat că biletele cumpărate au mai fost vândute de două ori și a fost la un pas să piardă accesul la show.

Aceasta a cumpărat biletele de la furnizori externi, însă a avut o surpriză tristă când a aflat că acel webiste a vândut aceleași bilete deja și și-a luat țeapă.

„Voiam să vă spun să aveți mare grijă dacă vă luați vreodată bilete de pe Viagogo, mare grijă că sunt foarte multe țepe. Țepe cum ne-am luat noi care ne-am trezit foarte târziu că vrem bilete în zona Club Rennaisance, să fiu cât mai aproape, să văd cât mai bine, să aud cât mai bine. Ne-am dat seama când am vrut să luăm brățările, când am ajuns, că erau vândute de două ori înainte altor persoane. Țeapă de 2.000 de euro, plus drumul, plus venit în Varșovia. Aveți grijă, luați direct de la sursă, nu eram singurii care aveam problema asta, nu mai luați de la resale”, le-a transmis Delia urmăritorilor pe Instagram, potrivit click.ro.

Motivul pentru care Delia poartă haine largi când apare pe scenă sau la TV

Delia este adepta unui stil vestimentar ieșit din tipar, ceea ce pe unii îi intrigă destul de tare. Cu toate acestea, se pare că vedeta are un motiv întemeiat pentru care alege să se îmbrace cu haine mai largi.

Prezentă, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Codin Maticiuc, „La mijloc”, Delia a explicat de ce poate fi văzută foarte rar în ținute mulate.

Jurata iUmor a mărturisit că, pentru ea, hainele largi sunt ca un scut de protecție, iar ei îi place să se simtă protejată, asemenea unui copil:

„Poate păstrez chestia asta pentru a mă reinventa la un moment dat. Să faci o schimbare de imagine și efectiv schimbi măsurile hainelor. E după cum te simți. Pentru mine hainele sunt un soi de protecție. Vreau să fiu protejată. Vreau să se uite oamenii la mine ca la un copil. Sunt o victimă a regimului pe care l-am trăit și eu. Nu mă vezi nici la iUmor cu decolteu. Nu mă vezi nicăieri. Nu știu cu ce să mă mai acopăr. E o fază prin care trec, poate o să-mi treacă. Nu despre a fi pudică. E despre tâmpeniile care mi-au rămas în cap de când eram copil, probabil. La bază așa sunt. Eu trebuie să fiu în control total.”, a explicat, în urmă cu ceva timp, Delia.