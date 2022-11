Cântăreața i-a împărțit pe internauți în tabere pro și contra, după ce a afirmat că genurile feminin și masculin nu ar exista.

Citește și: Cum se înțelege Delia cu soacra ei. Cele două au apărut într-o ipostază inedită în mediul online / VIDEO

Delia, din nou în centrul atenției. Gestul făcut de artistă în mediul online

De fapt, artista a redistribuit o postare în mediul online, fiind de acord cu mesajul conform căruia genurile feminin și masculin nu ar exista, în realitate.

„Energia feminină și energia masculină sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin, iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt, nu sunt reale. Totul e o piesă de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid.

Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă să fii caring, să fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine”, este mesajul redistribuit de Delia, pe rețelele de socializare.

Delia și-a motivat alegerea de a nu avea copii

Acum o lună, jurata de la iUmor a stârnit controverse în spațiul public, după ce și-a motivat alegerea de a nu avea copii. Artista, în vârstă de 40 de ani, trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, cu care este căsătorită din 2012.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi.

Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm.De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații?

Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil", a transmis cântăreața în mediul online.

După ce mulți dintre internauți au comentat pe marginea subiectului, Delia a ținut să clarifice lucrurile, pe o rețea de socializare.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru video-urile pe care le-ați făcut. Nu e nevoie să mă apere nimeni, nu am nevoie să fiu apărată pentru… într-o lume normală la cap, nu ar trebui să fiu apărată dacă vreau să mănânc ceva, să mă îmbrac cumva.

Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări. Am voie să zic că prefer apa plată și nu minerală, pot să fac asta?

Eu nu am vorbit în numele umanității, eu n-am dat sfaturi în a face copii, fiecare poate face ce dorește. Eu am vorbit despre mine, despre întrebările inconfortabile. Doar nu crede cineva că principalul motiv pentru are eu am zis n-aș vrea să fac copii este pentru că suntem mulți. Nu e cazul.

De 20 de ani primesc aceeași întrebare și același gen de tratament. Am să răspund și de acum încolo în fel și chip, am să răspund cu tot felul de tâmpenii. Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta.

Nu merită nimeni chestia asta, nu cer să empatizați cu mine. Sunt mult prea fericită pentru frustrările multora, înțeleg asta.

Foarte important este că eu vorbesc despre ce simt eu acum, azi. E posibil ca peste o lună, două să am alt părere despre ce vreau să fac. Acum asta simt acum. Alimentată de foarte multe întrebări, e posibil să vorbesc mai acid”, a declarat artista, în mediul online.

Descoperă noua producție de succes, Agenția de talente și sentimente ▶ Primele episoade sunt în AntenaPLAY