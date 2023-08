Cum arată Delia complet nemachiată. Uluitor aspectul chipului său | FOTO

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, care a reușit să capteze atenția publicului de fiecare dată cu stilul său extravagant. Acum însă și-a surprins comunitatea de urmăritori de pe rețelele de socializare după ce s-a afișat fără strop de machiaj pe chip. Cum arată jurata iUmor când nu intră pe mâinile stiliștilor.

Delia este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară, cu un stil excentric pe care și l-a conturat de-a lungul evoluției sale artistice. Nu mai este un secret pentru nimeni că artista iubește să iasă din tipare și se aliniază doar vocii sale interioare, de la acțiuni, până la stil vestimentar și muzică.

Recent, acesta a ajuns din nou în atenția publicului cu un videoclip controversat la noua sa piesă, Sirena Apelor. Cameleonică și mereu surprinzătoare, publicul a cunoscut o latură artistică altfel, lucru care a împărțit oamenii în două tabere. Ea, însă, își afirmă în continuare identitatea artistică fără a se lăsa “creionată” de viziunile celor care nu înțeleg perspectiva sa.

Cum arată Delia nemachiată. O prezență surprinzătoare și fermecătoare deopotrivă

Toată lumea o cunoaște pe Delia încă din adolescență, când i se pregătea, vedem astăzi, un viitor strălucit. Făcea primii pași în muzică și era tot mai aproape de a deveni o stea pe scena muzicii românești.

Deși suntem obținuți să o vedem pe artistă tot timpul aranjată și pregătită pentru sticlă și pentru scenă, ea nu ezită să renunțe la artificiile stilistice și să se afișeze în fața publicului așa cum este ea, naturală.

De curând, vedeta a publicat o imagine în care apare fără pic de machiaj pe chip impresionând publicul.

Ce intervenții estetice are Delia

Pentru cei care i-au urmărit evoluția, astăzi ar putea spune că Delia nu are nicio intervenție estetică, pentru că, realmente, arată așa cum oamenii au cunoscut-o.Însă, vedeta, nu s-a temut să vorbească despre faptul că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție care a ajutat-o să scape de niște riduri de expresie. Nu s-a operat niciodată, dar a apelat la intervenție noninvazivă: botox.

“Mie botoxul mi se pare… Decât să dai banii pe o cremă care e antirid, mai bine îți rezolvi problema. Care e problema? Problema este că dacă mă încrunt fac o cută la nas, fac mai multe. Zici că sunt cățel din ăla nervos. De fapt, e genetic, nici nu are vreo legătură cu vârsta, pentru că le făceam de la 20 de ani. Dar este, într-adevăr, sfânt (n.r botoxul)! Adică previne așezarea ridurilor în profunzime, dar nu te face mai frumos! Botoxul nu te face frumos, ci doar îți blochează un mușchi, atât tot!

Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural nu cred că am nevoie. Mi se pare că e ok, nu aș avea nevoie nici de bărbie, pomeți am dintotdeauna.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat, adică na! Cam atât! Lasere și alte tratamente nu am încercat, aș vrea să încerc, mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă chestii, măști…

În schimb, ce mi-ar plăcea să-mi fac și nu am curaj (n.r face un semn cu degetul către nas). Îl urăsc uneori! N-am curaj! El este ok așa cum e, dar ar putea să fie mai drăguț, mai în vânt!

Așa că, pentru o bătrânețe frumoasă, cel mai bun lucru pe care poți să îl faci pe la 70, 60 de ani, cred eu că este un lifting sincer și drăguț și bine făcut. Dar pentru asta nu trebuie să ai foarte mult filler (acid) adunat în față. Toate chestiile astea care se adaugă în față migrează, eu nu recomand!”, a spus Delia.

