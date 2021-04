Delia face furori într-o rochie colorată scurtă și pantofi fosforescenți. Cum s-a fotografiat diva blondă

Delia, frumoasa jurată iUmor, se remarcă mereu prin stilul ei deosebit, coafurile inedite, machiajul excentric și hainele surprinzătoare pe care le combină în cele mai ciudate feluri, pentru unii. Cu un apetit de neimaginat pentru tot ce înseamnă fashion, artista e pasionată de modă, abordând mereu stiluri diferite și, surprinzător, toate îi vin de minune.

Delia, ținută fosforescentă

Ca o mică Lady Gaga de România, Delia alege de la ținute sexy la unele foarte confortabile, de la tocuri excentrice la sneakerși comozi.

De această dată, Delia a impresionat cu o rochie scurtă, foarte colorată, care arată stil sacou în partea de sus, iar la această ținută a asortat o pereche de pantofi stiletto fosforescenți și o geantă în aceeași culoare.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, cu toții apreciind stilul vestimentar al artistei.

“I got blind...OMG😂😂😂”

“Horror and original 👏”

“Explozie de culori🔥🔥”

“You look like Cruela The Green 😅😍”

Delia a lansat piesă nouă, În Rai

Delia, una dintre cele mai faimoase cântărețe din țară, a lansat recent o nouă piesă, de data aceasta alături de Nane. Melodia se numește “În Rai”, iar versurile spun povestea unei iubiri perfecte, care îi face pe oameni să se simtă ca în rai fără să fi murit.

Principalul său atuu este muzica, iar la acest capitol nu pare să aibă concurență, fiind extrem de bună în ceea ce face și primind mereu aprecierile publicului larg.

În noul videoclip, Delia are un look cuminte, fiind îmbrăcată într-un trening strălucitor, părul prins în două cozi și un machiaj excentric. La teaser-ul postat de frumoasa blondină, fanii au adăugat sute de comentarii, felicitând-o pentru noua melodie și exprimându-și părerile despre piesă.

Cum s-a lansat Delia în lumea muzicală

Delia, în vârstă de 38 de ani, a rupt de-a lungul timpului topurile muzicale cu hit-uri care au rămas adânc înrădăcinate în mintea fanilor ei. Delia Matache este în primul rând artist, însă aceasta a fost jurat și la X Factor, iar de câtiva ani este jurat la iUmor, un rol care i se potrivește ca o mănușă. Răsul ei bogat și vibe-ul pe care îl oferă la fiecare apariție au ajutat-o să-și creeze o imagine unică și să fie de neînlocuit.

Delia a debutat în lumea muzicală în 1999 în trupa N&D alături de Nicolae Marin (Nick). Piesele lansate la momentul respectiv - „Altfel”, ”Nu pot sa uit”, ”Nu e vina mea” sau ”Vino la mine” au fost de un real succes. Din 2003 însă, Delia Matache, al cărei nume de scenă a devenit simplu - Delia - s-a lansat în cariera solo, primul album fiind ”Parfum de fericire”.