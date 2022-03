Delia, fotografiile din copilărie care i-au emoționat pe fani. Cum arăta artista când era mică

Delia, jurata iUmor, le-a atras atenția fanilor cu o postare pentru care a ales mai multe poze din copilărie și adolescență, împărtășind o parte din amintirile sale. Fanii au reacționat imediat, iar postarea a strâns peste 37.000 de reactii în mai puțin de 24 ore.

Delia este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi și în fotografiile pe care le-a arătat fanilor ei, vedeta lasă pozele să vorbească despre evoluția ei. De la micuța exploratoare prin munți, cu dor de ducă încă de mică și până la starul din trupa N&D, Delia se bucură de evoluția ei și e mândră de tot ce a realizat până acum.

Delia, fotografiile din copilărie care i-au emoționat pe fani

Fanii au adăugat mii de comentarii la postarea Deliei și au vorbit despre look-urile pe care vedeta le-a avut în copilărie.

“Ce bob nebun in poza 3. In trend de mica😂”

“Imi amintesc la ce coada am stat la Mamaia, sa faca fata mea o poza cu tine!🤣o pastreaza si acum cu mandrie!🤗”

“Delia din perioada cu Nic, frumoase vremuri si frumoasa fata, esti o scumpa! 👏💕😊😘🥀”

“Amintirile în alb-negru sunt cele mai colorate”

“Mini Delia ❤️❤️❤️❤️”

“De mică ai fost frumoasa ! Ce vremuri, ce tinerețe hehehe❤️😍”

“Cine știa ca se va naște o legenda ?”

În cei 40 de ani de existență Delia a făcut istorie în România. Artista a studiat muzica la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București și a continuat apoi să studieze Conservatorul. Delia a devenit cunoscută pe vremea când era o adolescentă, întrucât a făcut parte din trupa N&D, alături de colegul său, Nick.

Trupa umplea săli de concerte, însă, la un moment dat aceasta s-a destrămat. Delia și-a continuat cariera solo, iar succesul i-a surâs. Albmul „Parfum de fericire” i-a adus Deliei din ce în ce mai multă celebritate.

Cu ce afecțiuni se confruntă Delia

Delia este una dintre cele mai iubite și talentate cântărețe din România. Deși vedeta se bucură de popularitate și de un statut finaciar care-i permite orice moft, ea are momente în care, ca orice om, are probleme de sănătate care o afectează. Frumoasa artistă a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă.

Artista, în vârstă de 40 de ani, a precizat că deși nu a avut vreo problemă gravă și nici nu a trecut prin vreo traumă, are momente când se simte anxioasă și aceasta este o stare pe care nu o poate controla, oricât și-ar dori, potrivit Libertatea.

"Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere", a povestit Delia.

