Delia, în pantaloni scurți și dressuri de plasă, face furori pe Instagram. Cum s-a filmat diva

Diva blondă, care a adoptat un nou look de câteva săptămâni, fiind asemănată de fani cu desertul copilăriei în două culori, a postat de curând un video în care își lasă la vedere picioarele sexy.

Delia nu obișnuiește să facă poze în ipostaze sau în ținute sexy, ci mai degrabă are o garderobă cu haine ce o ajută să obține look-uri non-conformiste.

Ținuta sexy a Deliei i-a surprins pe fani

Frumoasa cântăreață e adepta hainelor largi, confortabile și colorate, dar de această dată a ales o pereche de ciorapi de plasă negri, pantaloni foarte scurți și o cămașă asortată, fiind încălțată cu o pereche de tocuri negre.

Deși are un program încărcat, Delia nu se dezice de la antrenamentele fizice, fiind mereu în formă. Artista a recunoscut în repetate rânduri că este o gurmandă, iubește mâncare și în special dulciurile. Cu toate acestea, frumoasa cântăreață are o siluetă de invidiat.

Citește și: iUmor, 12 mai 2021. Premiul pentru Cea Mai Spectaculoasă Jurizare în Gala Premiilor. Reacția de milioane a lui Mihai Bendeac

Videoul a atras atenția fanilor care s-au grăbit să adauge comentarii laudative la adresa artistei. Frumoasa Delia se remarcă mereu prin stilul ei deosebit, coafurile inedite, machiajul excentric și hainele surprinzătoare pe care le combină în cele mai ciudate feluri, pentru unii. Cu un apetit de neimaginat pentru tot ce înseamnă fashion, artista e pasionată de modă, abordând mereu stiluri diferite și, surprinzător, toate îi vin de minune.

Ce meserie ar putea avea Delia

Delia a studiat muzica încă din liceu. Cântă atât cu vocea cât și la instrumente și este una dintre cele mai de succes artiste ale momentului în România. Totuși, conform calificării pe care a dobândit-o la Conservator, Delia ar fi putut preda la rândul ei muzica.

Jurata iUmor și X Factor a vorbit într-un podcast despre studiile ei și despre cum, deși a absolvit Pedagogia Muzicală, nu s-ar fi văzut în postura unei profesoare.

Delia și-a desoperit aptitudinile pedagogice la X Factor. Artista a observat că se pricepe să-i explice cuiva ce ar trebui să facă pentru a cânta ceva anume, însă un lucru îi lipsește: răbdarea.

Citește și: Delia, look de Prințesa Gotică, cu un machiaj excentric care a atras atenția tuturor. Până și vedetele din România au reacționat

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la ‘X Factor’. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a povestit Delia.

Delia, în vârstă de 38 de ani, a rupt de-a lungul timpului topurile muzicale cu hit-uri care au rămas adânc înrădăcinate în mintea fanilor ei. Delia Matache este în primul rând artist, însă aceasta a fost jurat și la X Factor, iar de câtiva ani este jurat la iUmor, un rol care i se potrivește ca o mănușă. Răsul ei bogat și vibe-ul pe care îl oferă la fiecare apariție au ajutat-o să-și creeze o imagine unică și să fie de neînlocuit.