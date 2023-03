Delia “prinsă” în mijlocul protestelor din Paris. Imagini de la fața locului, postate de artistă. Ce a surprins

Delia Matache a publicat pe rețelele de socializare imagini de la protestele din Paris, unde se află acum, în vacanță. Aceasta a reușit să surprindă momente destul de dure din Capitala Franței, unde oamenii protestează.

Delia Matache, imagini îngrijorătoare din Paris, unde oamenii protestează. Ce a filmat de acolo

Delia Matache a fost martora protestelor din Paris, care se petrec în aceste zile. Cântăreața a publicat pe rețelele de socializare imagini destul de tulburătoare cu atmosfera care este în prezent acolo.

Artista a reușit să surprindă mizeria lăsate în urmă de protestatari, dar și cum arată acum Parisul, după ce aceste manifestări publice au luat cu asalt orașul.

Fanii cântăreței și-au făcut griji pentru ea și i-au spus să aibă grijă de ea, dat fiind faptul că poliția a început să folosească gaze lacrimogene pentru a potoli mulțimea.

Delia a recunoscut că a apelat la intervenții estetice

Toată lumea o cunoaște pe Delia încă din adolescență, iar cei care i-au urmărit evoluția, astăzi ar putea spune că artista nu are nicio intervenție estetică. Jurata de la iUmor arată în continuare exacr așa cum oamenii au cunoscut-o.

Vedeta nu s-a temut însă să vorbească despre faptul că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție care a ajutat-o să scape de niște riduri de expresie. Nu s-a operat niciodată, dar a apelat la intervenție noninvazivă: botox. Și-ar dori, în schimb, să își facă rinoplastie, însă nu are curaj.

„Mie botoxul mi se pare… Decât să dai banii pe o cremă care e antirid, mai bine îți rezolvi problema. Care e problema? Problema este că dacă mă încrunt fac o cută la nas, fac mai multe. De fapt, e genetic, nici nu are vreo legătură cu vârsta, pentru că le făceam de la 20 de ani. Dar este, într-adevăr, sfânt (n.r botoxul)! Adică previne așezarea ridurilor în profunzime, dar nu te face mai frumos! Botoxul nu te face frumos, ci doar îți blochează un mușchi, atât tot!

Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural nu cred că am nevoie. Mi se pare că e ok, nu aș avea nevoie nici de bărbie, pomeți am dintotdeauna.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat, adică na! Cam atât! Lasere și alte tratamente nu am încercat, aș vrea să încerc, mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă chestii, măști…

