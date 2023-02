Delia a dezvăluit ce intervenții estetice are! Artista a intervenit la nivelul chipului: “Decât să dai banii pe o cremă antirid..”

Look-urile extrem de diferite au devenit semnătura artistei, care alege de fiecare dată să nu poarte un obiect vestimentar ca oricare altul. Artista devine extrem de repede centrul atenției datorită prezenței sale efervescente, dar și a felului în care își conturează fiecare apariție.

Delia este o prezență surprinzătoare atât pe scenă, cât și în mediul online, acolo unde ține legătura cu fanii săi. În ultima perioadă, vedeta este tot mai activă pe TikTok, platforma prin care artsita ajunge la utilizatori prin intermediul videolcipurilor.

Tot mai des apare cu mici povești despre anumite evenimente prin care a trecut sau abordează subiecte care se leagă de micile tale plăceri vinovate, precum parfumuri. Totodată, își expună părerile despre anumite situații sau publică videoclipuri amuzante, care fac deliciul utilizatorilor. În ultima sa apariție, vedeta a vorbit despre un subiect pe care nu l-a mai abordat până în prezent: intervențiile de natură estetică.

Delia a recunoscut că a apelat la intervenții estetice. Cum și-a "schimbat" vedeta chipul

Toată lumea o cunoaște pe Delia încă din adolescență, când i se pregătea, vedem astăzi, un viitor strălucit. Făcea primii pași în muzică și era tot mai aproape de a deveni o stea pe scena muzicii românești.

Pentru cei care i-au urmărit evoluția, astăzi ar putea spune că Delia nu are nicio intervenție estetică, pentru că, realmente, arată așa cum oamenii au cunoscut-o.Însă, vedeta, nu s-a temut să vorbească despre faptul că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție care a ajutat-o să scape de niște riduri de expresie. Nu s-a operat niciodată, dar a apelat la intervenție noninvazivă: botox.

“Mie botoxul mi se pare… Decât să dai banii pe o cremă care e antirid, mai bine îți rezolvi problema. Care e problema? Problema este că dacă mă încrunt fac o cută la nas, fac mai multe. Zici că sunt cățel din ăla nervos. De fapt, e genetic, nici nu are vreo legătură cu vârsta, pentru că le făceam de la 20 de ani. Dar este, într-adevăr, sfânt (n.r botoxul)! Adică previne așezarea ridurilor în profunzime, dar nu te face mai frumos! Botoxul nu te face frumos, ci doar îți blochează un mușchi, atât tot!

Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural nu cred că am nevoie. Mi se pare că e ok, nu aș avea nevoie nici de bărbie, pomeți am dintotdeauna.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat, adică na! Cam atât! Lasere și alte tratamente nu am încercat, aș vrea să încerc, mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă chestii, măști…

În schimb, ce mi-ar plăcea să-mi fac și nu am curaj (n.r face un semn cu degetul către nas). Îl urăsc uneori! N-am curaj! El este ok așa cum e, dar ar putea să fie mai drăguț, mai în vânt!

Așa că, pentru o bătrânețe frumoasă, cel mai bun lucru pe care poți să îl faci pe la 70, 60 de ani, cred eu că este un lifting sincer și drăguț și bine făcut. Dar pentru asta nu trebuie să ai foarte mult filler (acid) adunat în față. Toate chestiile astea care se adaugă în față migrează, eu nu recomand!”, a spus Delia.

Delia a recunoscut că a apelat la botox pentru a scăpa de riduri și la acid hialuronic pentru a-și face buzele mai pline. Ea a mai spus că și-ar dori o intervenție estetică la nivelul nasului, dar nu are curajul necesar să facă acest pas.

