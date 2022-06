Delia se confruntă cu noi probleme de sănătate. Decizia drastică pe care a luat-o în legătură cu iUmor

Delia a povestit pe Insta Story că se confruntă cu noi probleme de sănătate. Frumoasa artistă le-a mărturisit fanilor că trece printr-o perioadă dificilă după ce și-a făcut mai multe analize.

Jurata iUmor și-a făcut o serie de radiografii care îi arată anumite deformații la colonoană. Ea spune că le-a dobâdit din cauza faptului că stă foarte mult în fund pe scaun la filmările pentru X Factor și iUmor.

Delia, decizie drastică în ceea ce privește masa juriului iUmor

Pe filmare, Delia se uită la radiografie la lumină și spune că are probleme cu coloana și o doare foarte tare.

“Nu am să mai stau jos la iUmor. Am să stau în picioare, am să fiu activă, am să privesc, dar n-am să mai stau jos pentru că stau prost jos. Oamenii oricum nu sunt făcuți să stea în fund jos”, a zis Delia.

Jurata iUmor s-a filmat apoi făcând sport pentru a se menține în formă. Artista este adepta mișcării, plimbărilor lungi în parc, a alergatului și a excursiilor pe munte. Se pare că în ciuda acestor probleme de sănătate, vedeta încearcă să își facă o rutină de exerciții care să o ajute.

Ce spune Delia despre purtarea hainelor largi

Într-un podcast-ul lui Codin Maticiuc apărut recent, Delia a povestit că se simte mult mai confortabil în haine largi. Vedeta alege adesea un stil vestimentar non-confortmist, diferit de al altor artiste din România. Hainele largi o caracterizează și fac parte din garderoba ei de mult mai mulți ani.

„Nu mă vezi nici la iUmor cu decolteu. Nu mă vezi nicăieri. Nu știu cu ce să mă mai acopăr. E o fază prin care trec, poate o să-mi treacă. Nu despre a fi pudică. E despre tampeniile care mi-au rămas în cap de când eram copil, probabil. La bază așa sun. Eu trebuie să fiu în control total”, a explicat Delia.

„Poate păstrez chestia asta pentru a mă reinventa la un moment dat. Să faci o schimbare de imagine și efectiv schimbi măsurile hainelor. E după cum te simți. Pentru mine hainele sunt un soi de protecție. Vreau să fiu protejată. Vreau să se uite oamenii la mine ca la un copil. Sunt o victimă a regimului pe care l-am trăit și eu”, a mai spus Delia, în podcastul La Mijloc.

