Drama lui Demi Lovato, despre care fanii nu au știut nimic. Cum a ajuns oarbă din cauza unei supradoze

De la o vârstă fragedă cântăreața a devenit dependentă de substanțe interzise, iar în iulie 2018 a ajuns în stare extrem de gravă la spital, fiind la un pas de moarte. Artista americană a făcut câteva destăinuri despre acele clipe grele și despre cum nu a știut să gestioneze faima, care a pus presiune asupra psihicului ei.

Lovato urmează să lanseze următorul ei album, Dancing With the Devil ... The Art of Begin Over luna viitoare, album compus din piese în care își cântă momentlee cumplite prin car a trecut.

„Am avut multe vieți. Sunt precum o pisică. Sunt pregătită să fac ceea ce îmi place, să compun și să cânt. Nu-mi trăiesc viaţa pentru alte persoane, pentru titlurile lor sau comentariile de pe Twitter”, a spus Demi Lovato despre perioada de atunci și de acum.