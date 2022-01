Demi Lovato și-a tatuat pe cap un paianjen imens. Cum arată artista după ce s-a ras și și-a desenat permanent o văduvă neagră

Tunsoarea proaspătă a artistei Demi Lovato a atras atenția tuturor persoanelor din mediul online. Fanii nu se așteptau să o vadă într-o asemenea ipostază, însă i-au apreciat transformarea.

Demi Lovato și-a tatuat capul cu un desen imens cu un paianjen. Cum arată cântăreața

Cântăreața, care folosește pronumele ei/ele după ce a anunțat că este non-binară ca sexualitate, a postat sâmbătă pe Instagram Story un clip în care a apărut cu un nou tatuaj: un păianjen mare negru pe marginea capului ei recent ras.

„Bunica Păianjen a fost cea care ne-a învățat multe lucruri”, a scris cântăreața piesei „Skyscraper”, în vârstă de 29 de ani, într-una dintre postările lor, dezvăluind tatuajul.

„Ne-a învățat despre olărit și țesut. Ea ne-a învățat despre foc, lumină și întuneric. Ea ne-a învățat că toți suntem conectați pe web – fiecare dintre noi având locul nostru în lume.”, a mai transmis ea.

Tatuajul a fost realizat de unul dintre cei mai cunoscuți artiști din SUA, care a împărtășit o serie de fotografii pe contul săut de Instagram.

Artista și-a făcut tatuajul la doar o zi după ce o sursă a declarat pentru pagesix.com faptul că artista a terminat o altă perioadă în dezintoxicare. Demi Lovato s-a întors în Utah pentru tratament, a spus sursa, dar acum s-a întors acasă și „se descurcă bine”.

Fosta vedetă Disney a anunțat luna trecută că nu mai este dependentă de droguri și că va renunța complet la marijuana și la alcool, în încercarea de a duce o viață liniștită.

„Nu mai sunt dependentă”, a explicat Demi Lovato, care a suferit o supradoză aproape fatală în 2018.

Iată că, odată cu lansarea noului album „Dancing with the devil. The art of starting over”, Demi Lovato le-a arătat fanilor o nouă față a ei. Acum e mult mai sigură pe ea și mai fericită. Se simte împlinită și are grijă ca bucuria ei să nu mai stea în ceea ce poate primi de la alți oameni. Acum, cântăreața nu mai ține cont de părerile nimănui și postează pe rețelele de socializare orice îi face ei plăcere.

Demi Lovato, suferințele prin care a trecut după ce a ajuns inconștientă la spital din cauza unei supradoze

„Când eşti tânăr şi faimos este foarte greu! Ţi se spune mereu: Trebuie să fii model. Sănătatea mentală este ceva despre care ar trebui să vorbim mai mult”, a declarat Demi Lovato în cadrul serialului făcut de ea.

Vedeta a mărturisit că în iulie 2018, când a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei supradoze medicii îi spuneau că nu mai are mult de trăit. Vedeta a suferit atunci trei accidente vasculare cerebrale și unul cardiac.

„Am avut trei accidente vasculare cerebrale și unul cardiac. Medicii mi-au spus că mai aveam de trăit între 5 și 10 minute”, a spus Demi Lovato în cadrul videoclipului de prezentare al documentarului „Dancing with the Devil”.

Demi Lovato a mărturisit că a rămas cu sechele după acea perioadă neagră din viața ei:

„Am rămas cu probleme cerebrale, încă suport consecințele. Nu conduc deoarece am momente în care nu văd clar”, a mărturisit Demi Lovato.

