Demi Rose își pune fanii pe jar. Apariție într-un costum de baie ce lasă totul la vedere. Cum s-a fotografiat bruneta

Frumoasa Demi Rose a vorbit apoi pe story despre puterea gândurilor pozitive și despre cum ar trebui să iubim felul în care arătăm, chiar și celulita pe care multe dintre noi o avem. Ea îi încurajează pe urmăritori să gândească pozitiv și să se iubească maim ult pe ei înșiși, uitând de complexe.

Cine este Demi Rose Mawby

Modelul de lenjerie intimă Demi Rose este originară din Birmingham și a început activitatea pe Instagram pe vremea când avea 18 ani.

De-a lungul timpului, a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii provocatoare, care au adus-o în atenția mai multor agenții de modele. A fi îndrăzneață este modul ei de viață. Demi Rose, protejata lui Justin Bieber și a rapperilor americani, nu ar fi ea dacă nu ar poza îndrăzneț pentru rețelele de socializare.

citește și: Demi Rose, apariție spectaculoasă. Cum arată în costum de baie și cizme lungi

Demi Rose alege de fiecare dată ținute care să îi pună cât mai bine în valoare formele și să o lase cât mai ''dezbrăcată''. În mod evident, Demi merge pe principiul ''less is more''!

Demi era extrem de timidă în copilărie. Părinții ei au trimis-o la o școală de modă pentru a se vindeca de trac. Acolo a fost victima șicanelor și a remarcilor discriminatorii.

Ceilalți o denigrau pentru aspectul său latino-american. Dar asta a motivat-o mai tare. Și-a luat licența în spaniolă, pe care acum o vorbește fluent. Astfel, vedeta și-a însușit total stilul hispanic.

Faima sa a pornit de la primele selfie-uri postate pe contul de Instagram. Fanii au descoperit-o încet încet, iar în prezent este recunoscută drept una dintre cele mai sexy femei de pe rețelele de socializare.

Viața amoroasă a lui Demi Rose

Faptul că acum este singură a atras atenția bărbaților celebri. Frumoasa brunetă a fost pentru o perioadă iubita rapperului Tyga și lista continuă cu DJ-ul Tom Zanetti și DJ-ul Chris Martinez.