Demi Rose lasă la vedere tot! Vedeta cu forme imposibile a pozat într-o ipostază incendiară

Profilul său de Instagram este plin de poze care mai de care mai provocatoare. Într-o postare recentă, modelul s-a arătat în toată splendoarea.

Pentru că este conștientă de calitățile pe care le are, Demi și-a scos în evidență formele voluptoase, iar fanii răsplătit-o cu mii de aprecieri când au văzut-o.

Demi Rose alege de fiecare dată ținute care să îi pună cât mai bine în valoare formele și să o lase cât mai ''dezbrăcată''. În mod evident, Demi merge pe principiul ''less is more''!