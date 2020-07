Nuntă mare în showbiz! Denisa Tănase, de la Bambi, se căsătorește! Când va avea loc evenimentul: "O să fie mai restrâns cu persoane foarte apropiate"

Invitată la Star Matinal, Denisa a fost întrebată când ar urma să ajungă în fața altarului și să facă nunta.

Ei bine, iată că deși ea și iubitul și-au găsit deja nașii și s-au organizat în acest sens, momentan nu au planuri referitoare la o dată anume când să ajungă la altar și în fața ofițerului de stare civilă.

Mai mult de atât, vedeta nu își dorește o nuntă mare, ci una cât mai restrânsă la care să participe doar familia și prietenii apropiați.

”Nu avem planuri în direcția asta (n.r nunta), însă chiar dacă am avea n-am mai putea în acest an. Îmi doresc o nuntă restrânsă. (...) Mie îmi place mai mult emoția și evenimentul să fie mai restrâns cu persoane foarte apropiate. (...) Am vorbit, avem și nași, ne-am organizat în direcția asta.”, a spus ea în direct la Antena Stars.