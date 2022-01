Designerul Thierry Mugler a murit la vârsta de 73 ani. Ce avere a lăsat în urmă

Thierry Mugler, în vârstă de 73 ani, s-a stins din viață pe 23 ianuarie 2022. De-a lungul anilor, în carier sa de designer, Thierry a revoluționat lumea modei și s-a remarcat prin numeroase colecții de succes. El a îmbrăcat vedete de top la evenimente de gală, precum Cardi B, Kim Kardashian și multe altele.

Thierry Mugler a decedat la vârsta de 73 ani

Vestea morții sale fost conformată pe contul său de Instagram unde echipa sa a postat o fotgrafie la cre au atașat un mesaj emoționant.

“It is with deep sadness that the House of Mugler announces the passing of Mr Manfred Thierry Mugler. A visionary whose imagination as a couturier, perfumer and image-maker empowered people around the world to be bolder and dream bigger every day.”

(Casa Mugler vă anunță cu regret și cu mare tristețe că domnul Manfred Thierry Mugler a murit. Un vizionar a cărui imaginație ca designer și parfumier au inspirat oamenii din întreaga lumea să fie mai curajoși și să aibă visuri îndrăznețe)

În copilărie, Thierry a studiat dansurile clasice, fiind pasionat de artă încă de mic. La vârsta de 20 de ani, el și-a dat seama că vrea să fie designer, iar la 24 ani s-a mutat la Paris acolo unde a început să muncească pentru visul lui.

În 1973 şi-a creat propriul brand, Café de Paris, iar în 1974 a pus bazele companiei Thierry Mugler. Când a împlinit 26 de ani deja crea haine pentru case de modă din Paris, Londra și Milano.

După ce s-a făcut remarcat, Thierry a uimit prin puterea lui de inovație și contribuția adusă în lumea modei va rămâne mereu incomensurabilă. Talentul său și munca asiduă l-au ajutat să devină unul dintre designerii preferați ai vedetelor, cu o atenție sporită la detalii și combinații unice de culori și materiale, Thierry și-a făcut loc în topul celor mai talentați designeri din lume.

Ce avere a avut marele designer

Averea lui, estimată la aproximativ 20 milioane de dolari, este dovada clară că el a muncit toată viață, cu dedicare, pentru pasiunea lui. La începutul anilor 2000, designerul francez s-a retras din lumea modei și a decis să lucreze la alte afaceri de-ale sale, potrivit hitc.com.

Astfel, el a lansat și o linie de parfumuri, dar și produse de înfrumusețare. În 2011, însă, el s-a întors pe podium cu o colecție destinată bărbaților. În 2019, Thierry a apărut din nou în atenția tuturor după ce Kim Kardashian a defilat la Met Gala într-o rochie creată chiar de el.

