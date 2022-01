A murit Louie Anderson. Actorul care a marcat o generație cu sitcomul "Viața cu Louie" avea 68 de ani

Potrivit The Guardian, Louie Anderson a decedat în Las Vegas, din cauza unor complicații cauzate de cancer.

Comediantul a fost spitalizat în urmă cu numai câteva zile, anunța reprezentatul său, Glenn Schwartz, întrucât se confrunta cu probleme grave de sănătate. Starul de 68 de ani era tratat pentru limfom difuz cu celule B, în cadrul unui spital din Las Vegas.

Dacă inițial starea lui era stabilă, aceasta s-a deteriorat, iar vedeta sitcomului american "Life with Louie" și-a pierdut viața.

Cu o carieră de peste patru decenii ca actor și comediant, Louie Anderson a câștigat trei premii Emmy pentru prestația sa din serialul TV "Baskets" și "Life with Louie".

Cel mai cunoscut proiect al său a fost animația "Viața cu Louie", o repunere în scenă a vieții pe care a dus-o alături de 10 frați și surori în America rurală.

Louie Anderson a marcat apariții în mai multe seriale TV, inclusiv "Scrubs" și "Touched by an Angel", și pe marele ecran în filmul "Coming to America" din 1988 și în continuarea comediei cu Eddie Murphy de anul trecut.

Louie Anderson suferea de o formă agresivă de cancer

"Comediantul emblematic Louie Anderson se află în prezent într-un spital din Las Vegas, unde este tratat pentru limfom difuz cu celule B mari DLBCL, o formă de cancer. Se află într-o stare bună", declara în urmă cu numai câteva zile reprezentantul său, Glenn Schwartz, citat de Daily Mail.

Nu se știe exact când a fost diagnosticat cu această boală nemiloasă, însă publicațiile internaționale scriau că afecțiunea este „potențial vindecabilă”.

În ultima vreme, starul sitcomului "Viața cu Louie" povestea că a slăbit pentru rolul care i-a adus un premiu Emmy. "Am început pandemia cu aproximativ 170 kilograme. Acum am 154 de kilograme. Încerc să ajung la 124, ca să mă pot îmbrăca în hainele reale ale mamei mele", a spus el cu referire la rolul feminin din "Baskets".

Anderson a crescut într-o familie cu 10 frați, dintre care cel mai cunoscut era mezinul, Tommy. Starul american a trăit o dramă în 2016, când fratele lui a murit subit.

Louie Anderson, protagonistul animației-fenomen "Viața cu Louie"

"Life with Louie" s-a bazat pe copilăria comediantului american din orașul fictiv Cedar Knoll, Wisconsin, la începutul anilor 1960. Primele două episoade au fost difuzate în primetime pe Fox la sfârșitul anului 1994, înainte de a trece pe Fox Kids, din 1995 până în 1998.

Deși nu atât de popular în SUA, "Life with Louie" a obținut statutul de serial-cult în Europa de Est, în special în România, unde Fox Kids a fost foarte popular în anii 1990 și începutul anilor 2000.

Sitcomul a avut trei sezoane, iar la noi în țară a devenit celebru mai ales datorită dublajului în limba română.

În 2015, la cea mai mare convenție de pop culture din Europa de Est, actorii care și-au împrumutat vocile pentru desen i-au surprins pe fani cu apariții speciale și detalii despre munca pe care au depus-o pentru a aduce povestea lui Louie Anderson mai aproape de copiii din România.

