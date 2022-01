Meat Loaf a murit la vârsta de 74 ani. Cântărețul, pe numele său real, Michael Lee Aday s-a stins din viață lângă soția lui

Celebrul cântăreș Meat Loaf și actor în filmul Rocky Horror Picture Show a murit joi seară, 20 ianuarie 2021, chiar lângă soția sa. Membrii familiei au dat teribila veste pe pagina de Facebook a faimosului artist.

"Our hearts are broken to announce that the incomparable Meat Loaf passed away tonight with his wife Deborah by his side" (Cu durere în suflet vă anunțăm că incomparabilul Meat Loaf a murit aseară având-o alături pe soția sa Deborah).

Meat Loaf a murit la 74 ani

Fiicele sale, Amanda și Pearl, împreună cu mai mulți prieteni apropiați i-au fost alături artistului în ultimele 24 ore ale vieții sale.

Cariera sa incredibilă de aproape 6 decenii va rămâne pentru totdeauna în amintirea tuturor celor care i-au ascultat muzica. În timpul vieții, Meat Loaf, pe numele său real Michael Lee Aday, a vândut peste 100 milioane de albume în întreaga lume. Cel mai bine vândut album al său rămâne Bat Out of Hell.

De asemenea, pe lângă remarcabila sa carieră de cântăreț, artistul a jucat și în 65 de filme, inclusive Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show și Wayne's World.

Chiar dacă încă nu a fost dată publicității informația cu privire la cauza morții sale, familia sa le-a mulțumit tuturor celor care îi sunt alături și care și-au exprimat regretul la aflarea veștii nefericite.

Prima declarație a rudelor celebrului artist

“Știm cât de mult a însemnat el pentru atât de multă lume și apreciem din suflet toată dragostea și tot sprijinul pe care ni l-ați oferit în timp ce trecem prin aceste clipe de tristețe profundă din cauza pierderii unui artist care i-a inspirat pe mulți și a unui om frumos.

Vă mulțumim pentru înțelegerea de a ne oferi intimitate în aceste clipe. Din inima lui către sufletele voastre, nu vă opriți niciodată din a fi rock!”, au mai scris rudele în mesajul postat după moartea lui Meat Loaf, potrivit Celebrity Nine.

Meat Loaf va rămâne mereu în amintirea tuturor pentru melodia sa "I'd Do Anything for Love" și a devenit cel mai bine vândut artist al tuturor timpurilor.

Celebrul artist a anunțat în noiembrie 2021 că, după moartea colaboratorului său Jim Steinman în aprilie 2021, va lansa în curând un nou album. El și trupa sa lucrau deja la album și aveau să se întorcă în studioul de înregistrări în ianuarie 2022 pentru a întregistra 7 noi melodii. Album ar fi inclus și piese înregistrate în 1970, 1980, 1990 și 2000.

