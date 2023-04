Detaliul din ziua accidentului pe care Ana Morodan nu și-l amintește: „Când iei medicamente în exces...”. Ce s-a întâmplat

Ana Morodan a fost oprită de trei ori de poliție pe 29 martie după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive și a provocat și un accident rutier. Reamintim că influencerița a dispărut din mediul online pentru o perioadă, însă nu înainte de a-și asuma responsabilitatea pentru faptele sale și mai ales, a recunoscut că a greșit.

Acum, la aproape o lună de la accident, Ana Morodan face primele declarații despre ziua teribilă în care a fost la un pas de tragedie. Ce spune despre acea zi.

Ana Morodan nu-și aduce aminte când a urcat la volan a doua oară: „Eu chiar nu îmi explic cum am urcat a doua oară la volan”

Contesa Digitală a mărturisit în cadrul interviului că este dependentă de medicamentația pentru depresie. Nu de puține ori, Ana Morodan a recunoscut că se confruntă cu anxietate și depresie.

Ana Morodan a revenit în mediul online cu planuri mari: „Poate ca asa, sunt de ajutor”. Ce vrea să facă pentru comunitatea ei

„Când iei medicamente pentru depresie în exces, acestea pun control pe mintea ta. Nu știu cum am urcat la volan și rămâne de văzut, pentru că eu chiar nu îmi explic cum am urcat a doua oară la volan. Nu rețin să fi ajuns acasă și să mă fi urcat din nou la volan. Acum, că m-am mai liniștit, așteptăm să vedem cum s-a întâmplat totul. (...) Când am luat-o pe Primăverii, nu mai rețin exact, m-a oprit a doua oară Poliția, dar cu siguranță ce pot să știu e că nu am avut niciun fel de intenție să mă arunc cu mașina în populație sau cum s-a vehiculat”, a spus Ana Morodan, potrivit Spynews.

Cum a reacționat Ana Morodan când a aflat că va fi arestată pentru 24 de ore

După accidentul provocat, Ana Morodan a fost reținută de oamenii legii pentru 24 de ore, iar apoi i s-a dat verdictul: control judiciar pentru 60 de zile. Acum, după ce apele s-au mai limpezit, Ana Morodan privește partea bună a lucrurilor și spune că este fericită că nu a provocat un accident mai grav care să implice pagube umane.

„Sunt o fată foarte norocoasă, pentru că m-a iubit Dumnezeu și nu am lovit pe nimeni. Sunt singura care va suporta consecințele acțiunilor ei și nu am adus niciun fel de vătămare niciunui alt om. (...) Pentru mine, privarea de libertate de 24 de ore a fost șocul realizării că ești captiv în tine, practic”, a mărturisit Ana Morodan, în exclusivitate pentru Antena Stars.

În interviul acordat, influencerița a punctat că nu este deloc mândră de cele întâmplate și se arată profund afectată. Cu ochii în lacrimi, Ana Morodan spune că pastilele au pus controlul pe ea și a avut zile când nu putea interacționa cu alți oameni dacă nu-și lua pastilele care să-i țină emoțiile sub control.

Ana Morodan, în lacrimi în primul interviu de după accident: „Nu cred că sunt primul om care a condus sub efectul unor substanțe”

„Cred că a fost, cu siguranță, un moment al vieții mele de care nu sunt mândră, de care îmi este rușine, evident, și, din păcate, în care am trăit nefiind eu, pentru că atunci când iei medicamente care să te calmeze dintr-o stare de depresie sau de anxietate, în exces pun control, efectiv, pe mintea ta. Nu știu cum am urcat la volan, chiar nu pot să înțeleg asta. Ajunsesem (n.r. în trecut) să mă duc la pastile, când trebuia să ies undeva, pentru că anxietatea mea era atât de mare încât nu mai puteam să o controlez. (...) Recunosc, ajunsesem să mă duc și să iau pastile de fiecare dată când trebuia să mă duc în oraș, de fiecare dată când trebuia să mă întâlnesc chiar și cu trei oameni”, a mărturisit Ana Morodan, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Dan Badea, moment savuros de stand-up comedy în episodul nou iUmor ▶ Vezi în AntenaPLAY