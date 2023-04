Ana Morodan a revenit în mediul online cu planuri mari: „Poate ca asa, sunt de ajutor”. Ce vrea să facă pentru comunitatea ei

Ana Morodan a ținut primele pagini ale ziarelor în urmă cu o lună când a fost prinsă în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive. În urma primelor declarații în fața anchetatorilor, Ana Morodan s-a ales cu control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În urma celor întâmplate, influencerița a postat un mesaj în mediul online prin care le-a cerut iertare celor care o urmăresc și o apreciază. Mai mult decât atât, și-a asumat responsabilitatea pentru cele întâmplate, după care nu a mai dat niciun semn de viață.

A treia zi de Paște, însă, în urmă cu câteva ore, a postat un mesaj în mediul online prin care le spune celor care o urmăresc că ar vrea să le dea o mână de ajutor. Iată la ce s-a gândit Contesa Digitală.

Mesajul transmis de Ana Morodan. Ce a făcut în tot acest timp: „Am primit dragostea familiei mele de prieteni, cand nu credeam ca e posibil sa ai asa ceva”

Ana Morodan a lipsit din mediul online după ce s-a petrecut accidentul, însă acum plănuiește o revenire spectaculoasă. Influencerița a scris pe Instagram că în perioada aceasta s-a bucurat mai mult de prezența celor dragi și că acum merge la terapie. Mai mult, vrea să ofere o mână de ajutor celor care au afaceri mici.

Imagini virale cu Ana Morodan în timp ce este oprită de poliție. Cum se apără ea după ce a petrecut o noapte în arest

„In ultimele saptamani am primit cele mai bune lectii de la viata. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, ganduri si vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, cand nu credeam ca e posibil sa ai asa ceva fara legaturi de sange. Am primit o retea invizibila de oameni care au avut grija de mine, am primit critici sanatoase, sfaturi blande si increderea ca oamenii sunt buni. Pana ma fac bine, decid ce vreau sa fac si adun energie si cap de planuri si constructie buna si frumoasa, va dau si eu ce pot acum: un wall de media sociala”, și-a început Ana Morodan mesajul din mediul online.

Cum s-a gândit Contesa Digitală să revină în mediul online: „Va daruiesc prezenta pe wall-urile mele de social media”

În continuare Ana Morodan a scris că vrea să-i ajute pe cei cu afaceri să le promoveze activitatea.

Ce spune Adrian Teleșpan despre cazul Anei Morodan: „Mi-aș dori ca oamenii să fie mai conștienți”. Cei doi au fost buni prieteni

„Suntem pe Insta si pe Facebook o comunitate de vreo 600 000 de oameni foarte misto, pe bune (I so, so admire you, my amazing people!). Stiu ca printre voi sunt oameni care au afaceri, visuri si constructii de marci personale, comerciale sau proiecte sociale si de fapte bune. Va dau wallul meu, pe rand, sa va comunicati aici mesajele si poate ca asa, sunt de ajutor sa accelerati un pic, ce aveti de construit. Trimiteti-mi pe DM sau pe mail ce vreti si cum vreti sa promovati, va mai dau si eu niste idei, ca sa arate bine campania si va daruiesc prezenta pe wall-urile mele de social media. Astfel, aflam toti despre ce lucruri faine vreti sa faceti. Astept, va multumesc si ma duc sa mai fac o meditatie pana plec la terapie. Pe jos! Pusi pa, da' m-am intors in viata mea!”, a scris Ana Morodan în mediul online.

În secțiunea de comentarii fanii au felicitat-o pentru această inițiativă.

