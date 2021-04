Detaliul pe care Bogdan Mocanu s-a ferit să-l recunoască până acum. Ce probleme grave de sănătate are

Chiar dacă a început într-o manieră veselă, povestind despre actuala sa iubită cu care locuiește împreună de 4 luni, Bogdan a rememorat un eveniment neplăcut din viața sa.

El a mărturisit că are diabet de la o vârstă fragedă: ”Aș vrea să încep cu faptul că diabetul a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Când eram mic și aveam problema asta cu bullying-ul. Știi cum sunt copiii din ziua de azi, din totdeauna, se ceartă, dar limita lor maximă e: ”Ești prost! Nu, tu ești prost”. Cam asta a fost argumentarea. La mine nu era așa după ce am făcut diabet.”

Conform spuselor lui, boala nu a debutat întâmplător, ci s-a declanșat în urma unui eveniment tulburător ce l-a adus în brațele medicilor.

Citește și: Bogdan Mocanu se pregătește intens pentru rolul de tătic. Ce a dezvăluit artistul despre relația cu noua sa iubită

”Am plâns toată noaptea și s-a declanșat un șoc. După vreo două zile, m-am dus la spital la Bârlad. Oamenii nu știau ce am, nici nu știam că m-au dus la spital. Mi-au băgat glucoză în loc să vadă cât zahăr am în sânge. Când mi-au băgat și gluzocă, am intrat în comă și atunci s-a declanșat diabetul ăla nașpa.

Eu m-am dus cu grețuri, vomă și asta e un fel de procedură standard. Acum sunt dependent de insulină. Fac 4-5. Se poate trăi, e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. M-a maturizat foarte mult și m-a responsabilizat. M-a făcut să ajung cine sunt, de fapt.”, a mai zis Bogdan Mocanu la Antena Stars.

Citește și: Bogdan Mocanu, mesaj emoționant pentru tatăl său. Cum arată cel care l-a crescut: "El este tatăl meu, eroul meu"

Bogdan Mocanu și-a refăcut viața cu o bruneta misterioasă

Bogdan Mocanu este unul dintre cele mai cunoscute persoane din online-ul românesc, însă sunt câteva lucruri pe care cei care îl îndrăgesc nu le cunosc.

Unul dintre aceste aspecte sunt legate de modul în care trăiește el și cine este persoana care a reușit să-l cucerească după despărțirea de Andra Voloș.

Se pare că, în ciuda stilului său de viață extravagant, Bogdan Mocanu locuiește într-un apartament cu două camere, foarte spațios, pe care îl îngrijește, în cea mai mare parte a timpului, singur. Când sarcinile gospodărești îl copleșesc, artistul apelează la ajutorul unei doamne.

Citește și: Andra Voloș, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, imagini incendiare în lenjerie intimă. Cât de sexy este

Bogdan a dat de înțeles că este chiar locuința în care el și Andra și-au trăit povestea de dragoste. Imediat după ce a vorbit despre apartament, el a adus-o în discuție pe femeia care îi este alături de ceva timp.

Deși nu vrea să-i dezvăluie identitatea, de teamă ca acest lucru să nu le afecteze relația, el nu ezită să discute despre iubita sa. De asemenea, el a dat de înțeles că respectiva femeie este cunoscută.