Diana Munteanu este mai sexy ca niciodată, doar într-o rochie scurtă. Cum s-a lăsat fotografiată

La vârsta de 42 de ani, Diana Munteanu face furori pe micile ecrane și în mediul online cu frumusețea ei răpitoare, care poate fermeca orice bărbat.

"Cea mai minunată doamnă! Te admir mult." sau " Minunată! Ești o femeie superbă!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Diana Munteanu face spectacol în mediul online cu abdomenul ei de invidat, însă foarte puțini știu că își menține silueta prin intermediul stilului de viață sănătos și a unei alimentații corecte. Fosta prezentatoare TV și-a dorit mereu să aibă o talie subțire, iar pentru a menține acest lucru face sport zilnic și mănâncă foarte sănătos, lucruri ce o ajută foarte mult.

Cine este Diana Munteanu

Diana Munteanu s-a născut în Brașov pe data de 15 decembrie 1978, iar părinții săi au o carieră destul de puternică în industria artistică. Tatăl ei, Titus Munteanu, este un renumit dirijor, iar mama sa este soprano. Diana nu este singură la părinți, mai are și un frate pe nume Toni.

Vedeta a terminat studiile unui liceu sportiv și a făcut 8 ani de atletism. În copilărie, Diana a studiat la Școala de Muzică, compartimentul pian, timp de 4 ani, după care a absolvit și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.

Diana Munteanu a fost pe buzele tuturor și a apărut în showbiz-ul românesc, după ce s-a căsătorit cu fotbalistul Claudiu Niculescu.

Fosta prezentatoare TV a fost colegă de emisiune și cu Liviu Vârciu, cei doi au prezentat împreună emisiunea de la Antena 1 ”Bravo, România”, iar mai apoi i s-a alăturat lui Florin Ristei în cadrul emisiunii „Prietenii de la 11”.

Diana Munteanu are o carieră de succes și în lumea filmului, unde a jucat alături de Nicoleta Luciu în producția “Azucena”, iar mai apoi au urmat altele, precum “Return of the Living Dead: Necropolis” și “Un caz de dispariție”.