Cum arată acum copiii lui Dinu și ai Deei Maxer. Tatăl s-a fotografiat într-o ipostază înduioșătoare cu cei doi

Dinu și Deea Maxer au cu ce se mândri pentru că sunt părinții a doi copii de-a dreptul superbi. Recent, Dinu Maxer s-a fotografiat pe plajă ținând-o în brațe pe fiica lui și stând alături de fiul cel mare. Cei trei zâmbesc cu gura până la urechi, evidențiind astfel fericirea timpului petrecut în familie.

„Frumoasă familie”, a comentat un fan în dreptul fotografiei pe care a publicat-o Dinu Maxer pe rețelele sociale.

Deea și Dinu Maxer sunt părinții a doi copii

Deea și Dinu Maxer au devenit părinți pentru a doua oară în luna octombrie a anului 2019, după ce bruneta a adus-o pe lume pe micuța Maysa. Cei doi mai au un fiu, pe nume Andreas, în vârstă de 10 ani.

La vârsta de 22 de ani, imediat după nașterea fiului său, Deea Maxer a decis că vrea implanturi mamare: „Am implant mamar făcut la un an dupa ce l-am născut pe Andreas. M-am operat atunci pentru că aveam 22 ani si sânii până la buric după folosirea unei pompe de muls, incorect folosită”, potrivit Click!

De asemenea, după a doua naștere, vedeta a decis că e nevoie de o nouă schimbare în zona bustului.

“După alăptarea Maysei și folosirea pompei de muls, sânii s-au lăsat vizibil. Aveam un implant anatomic de 370 ml. Proteza care din start avea forma naturală, lăsată. Inițial am spus că voi face doar o ridicare, un lifting al sânilor, însă la consult, doctorul mi-a recomandat pentru un rezultat estetic fabulos să facem schimbare de implant și ridicare. Practic au fost două interventii într-una. Operația a durat aproape 5 ore. De la anatomic 370 am schimbat cu rotund 450 ml, pentru un sân mai plin și proeminent! Acum port un implant rotund, un brand de top, de 450 ml”, a declarat Deea pentru Click!

Deea Maxer nu mai poate rămâne însărcinată

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, superba brunetă a vorbit cu durere despre faptul că nu poate să mai rămână însărcinată cu un al treilea copil. Aceasta a dezvăluit că cele două sarcini anterioare și-au pus amprenta asupra corpului său, fapt pentru care nu poate să mai devină mamă.

"După nașterea Maysei, am hotărât împreună cu doamna doctor, am luat decizia de a-mi lega trompele, pentru că mi-a spus că nu mai pot să țin o a treia sarcină din cauza celor două cezariene pe care le am. Asta înseamnă două incizii pe uterul meu care s-a subțiat și nu ar mai putea să țină o a treia sarcină, pentru că există riscuri foarte mari și nu as mai putea să țin eu o a treia sarcină.", a spus Deea Maxer printr-un interviu telefonic, la Antena Stars.

De asemenea, soția lui Dinu Maxer a vorbit și despre un al doilea motiv pentru care nu poate să mai rămână însărcintă. Superba brunetă a declarat că în timpul sarcinii cu fetița ei a avut parte de o hemoragie neașteptată.

"Un alt motiv a fost faptul că în timpul cezarianei cu Maysa, ama vut o hemoragie neașteptată, pentru că am varice pe organele interne, iar dacă o cezariană ar fi trebuit să dureze 45 de minunte, a mea a durat aproape trei ore. Dar pentru că Dinu a fost alături de mine în sala de operație, iar doamna doctor a reușit să îmi ducă operația la capăt, să mă închidă și să nu am, iată, complicații de atunci și până acum, pentru că am zis, au trecut aproape 2 ani.", a mai spus ea, conform sursei citate.

Deea Maxer a ținut să menționeze că acum se simte bine și că este sănătoasă. Mai mult decât atât, aceasta a mai mărturisit că se bucură de familia frumoasă pe care o are și trăiește fiecare clipă din plin.

