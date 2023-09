Dieta la care Gabriela Cristea apelează de fiecare dată când vrea rezultate rapide. Ce truc o ajută în procesul de slăbire

Gabriela Cristea este extrem de atentă la imaginea sa, motiv pentru care apelează la unele trucuri atunci ceva o nemulțumește la aspectul său fizic. Iată despre ce este vorba!

Gabriela Cristea a recunoscut, de curând, câte kilograme a pus vara aceasta, în vacanțe, asta după ce a fost criticată de o internaută că s-a îngrășat.

Însă, prezentatoarea de la Mireasa, Capriciile Iubirii a dat de înțeles că se va pune pe treabă și va face mai multă mișcare acasă. Cu toate acestea, Gabriela Cristea mai are un as în mânecă atunci când vine vorba despre trupul său, mărturisind, în urmă cu ceva timp, că are o dietă care dă mereu rezultate în cazul său.

Se pare că vedeta de televiziune a slăbit de mai multe ori mâncând în acest fel.

Dieta cu care Gabriela Cristea reușește să slăbească

Gabriela Cristea dezvăluia că a încercat mai multe diete, însă niciuna nu a dat rezultate. În cele din urmă, prezentatoarea de la Mireasa, Capriciile Iubirii a apelat la număratul caloriilor, o metodă la care se întoarce de fiecare dată când simte nevoia.

Astfel, ea a mărturisit că pe parcursul acestui deficit caloric încearcă să consume în jur de 1.200 de calorii, împărțite în cinci mese, dintre care două gustări. Pe scurt, Gabriela Cristea se laudă că mănâncă absolut tot ce își dorește, însă în cantități mici:

„Țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii pe zi. Împărțite în cinci mese, trei principale și două gustări. Și mă simt foarte bine, pentru că mănânc absolut orice. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Pe lângă asta, beau minimum doi litri și jumătate de apă, ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer.”, povestea, în urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea pentru click.ro, citată de Spynews.

Rețeta de iaurt înghețat cu mango a Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea nu doar că este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune de la noi, dar este talentată și în bucătărie. Iată cum se prepară iaurtul înghețat cu mango pe care chiar ea l-a încercat!

Ingrediente:

-mango

-iaurt

-sirop de arțar

-lămâie sau lime

Mod de preparare:

Se taie mango bucățele și se bagă în robotul de bucătărie alături de lime sau lămâie stoarsă foarte bine, după preferințe.

Se adaugă iaurtul, dar și siropul de arțar.

Se mixează foarte bine conținutul până în momentul în care totul devine fin. Se trece compoziția prin sită puțin câte puțin, după care se pune în aparatul de făcut înghețată și se setează după cum vreți să fie înghețata.

Se lasă aproximativ o oră și jumătate sau două la aparat. Dacă nu aveți un aparat de înghețată puteți pune compoziția în boluri pe care să le băgați ulterior în congelator. Poftă bună!

