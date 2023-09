Gabriela Cristea a recunoscut câte kilograme a pus vara aceasta, după ce a fost criticată că s-a îngrășat. Cum vrea să le dea jos

După ce i s-a atras atenția că s-a îngrășat, prezentatoarea de televiziune nu a avut nicio jenă să dezvăluie câte kilograme a acumulat în ultima vreme, de fapt. Iată cum vrea să scape rapid de ele!

Gabriela Cristea este una dintre prezentatoarele îndrăgite atât pe micile ecrane, cât și pe rețelele de socializare, acolo unde își ține la curent urmăritorii cu diferite momente care se petrec în viața sa.

Recent, Gabriela Cristea a dezvăluit câte kilograme s-a îngrășat pe perioada veri, dar și ce măsuri vrea să ia ca să scape rapid de ele.

Gabriela Cristea a dezvăluit câte kilograme a pus vara aceasta

Gabriela Cristea a recunoscut că a pus patru kilograme în plus vara aceasta. Cu toate acestea, prezentatoarea de televiziune pare să nu își facă mustrări de conștiință, căci, așa cum precizează și ea, a profitat la maxim de vacanțe:

„Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape patru kilograme, dar o să le dau jos, că deja intrăm la dietă. Ce să facem. Am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine. Am fost și în Bulgaria, unde a fost foarte bună mâncarea la resort. Nu poți să ții cură de slăbire o viață. Am făcut și shopping, dar cât trebuie și cum trebuie. Am făcut totul cu moderație.”, a dezvăluit Gabriela Cristea, citată de Viva.

Gabriela Cristea va face sport acasă

S-a și distrat, dar a și muncit, iar, începând cu luna septembrie, Gabriela Cristea vrea să se pună pe primul loc.

Astfel, după ce se eliberează sala de sport de acasă, prezentatoarea își propune să fie mult mai disciplinată și să se țină de treabă:

„Septembrie pentru mine este ca o renaștere. (…) Mă întorc în sala de sport. La noi sala de sport s-a împărțit în două. Jumătate este sala de repetiții a lui Tavi și jumătate este sala mea de sport. În curând o să fie gata sala de repetiții a lui și o să își ia totul de aici. Așa pot să mă apuc de sport. Bine, nu el m-a împiedicat să mă întorc în sala de sport. În maxim două săptămâni vreau să intru în sala de sport și să am mai multă grijă de mine. M-am concentrat pe foarte multe lucruri, pe muncă, pe familie, și m-am pus deoparte. Anul acesta mi-am propus să fie eu prioritară, adică din septembrie. Să rezolv haosul pe care l-am creat în ceea ce mă privește. Am nevoie să mă regăsesc eu pe mine.”, a mai spus Gabriela Cristea, citată de sursa menționată mai sus.

Gabriela Cristea, răspuns dur la o internaută care a criticat-o pentru kilogramele în plus: „Balotez pe banii mei”

Gabriela Cristea a răbufnit și a venit cu o serie de replici tăioase la adresa celor care o critică pentru fizicul ei, dar și pentru kilogramele în plus:

„Mi-a scris o duduie că s-a uitat la videourile mele și că de asta sunt cât o balenă, pentru că balotez. Păi da, dar balotez pe banii mei și, duduie dragă, balotez o dată pe săptămână și nu o zi, că am o singură masă la care trișez. Și atunci înregistrez și postez în social media. Și dacă vreau să balotez tot magazinul, îl balotez, căci îmi permit acest fapt. Iar tu ai poze cu icoane, deci e clar că ești o balenă eșuată dacă ți-e atât de rușine, încât nici măcar o poză cu tine, personal, n-ai avut curajul să-ți pui în social media. Voi astea, care aveți icoane și flori la conturile voastre și ne comentați pe noi, ia uitați-vă la voi, iubitelor, frumoaselor, balenelor eșuate. Ia uitați-vă cum balotez acum și nici nu-mi pare rău.”, a transmis Gabriela Cristea, în timp ce gusta dintr-o felie de tort, potrivit sursei citate mai sus.

