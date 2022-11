Dieta minune a Corneliei Rednic. Cum se menține în formă după ce a slăbit 30 de kg

Interpreta a dezvăluit că timpul nu îi permite să facă sport, astfel că s-a orientat către o alimentație cât mai sănătoasă. Iată care sunt „secretele” pe care le-a descoperit și care i-au adus din nou silueta mult visată! Cornelia a apelat de această dată la o dietă concepută special pentru a nu își mai da peste cap organismul.

Dieta minune a Corneliei Rednic. Ce sfaturi a oferit artista

Cornelia Rednic a început să țină o nouă dietă și „topește” kilogramele au ajutorul unui regim alimentar, asistată de un terapeut. În cadrul unui interviu recent, vedeta a mărturisit ce anume a movitat-o să slăbească, dar și ce nu le recomandă persoanelor doritoare.

„Nu-mi place să spun cuvântul foame, dar trebuie să fii puțin flămândă ca să slăbești. Nu există să ții dietă și să ai tot timpul stomacul liniștit și hrănit și să slăbești. Trebuie să mănânci puțin. Eu pe toate le-am încercat. Trebuie să mănânci puțin și să ai un program. Și acum am început cu terapeuta.

După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Mai nou consum doar ce îmi zice ea. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești”, a declarat Cornelia Rednic, pentru Viva.

A slăbit 2 kg în doar o săptămână. Care e „secretul”

Pe lângă regimul alimentar, interpreta apelează și ajutorul unor aparaturi de modelare corporală, care merg mână în mână cu slăbitul. Cornelia Rednic a dezvăluit cu mândrie că în doar o săptămână a reușit să slăbească în jur de 2 kilograme. Motivul? Vrea să arate cât mai bine pentru un nou proiect muzical.

„Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit 2 kg. Mi se pare extraordinar si merg și la salon. Mă pune pe niște aparate, pentru că, în momentul în care slăbești ți se lasă pielea. De aceea lucrez la ea la salon, ca să arate frumos, să slăbesc frumos. Pentru că nu mai am nici eu 20 de ani..

Eu pentru videoclipuri mi-am dorit să slăbesc. Încep un proiect nou și am vrut să arăt și eu bine, că mă îmbrac în rochițe. Costumul popular e mai permisiv...”, a adăugat ea.

Cornelia Rednic, sfaturi pentru cei care își doresc să slăbească

„Nu există ceva care să te ajute să slăbești, iar tu să mănânci de toate. Nu se poate. Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura! Te ajută să alimini apă, să topești grăsimea mai repede, dar trebuie să faci și tu un efort. Când am făcut asta, am slăbit, când nu am făcut așa, nu am slăbit.

Nu vreau să pomenesc cuvântul foame, dar uneori îți este foame. Dacă ai ultima masă la ora 17.00, îți este foame seara, dacă te culci mai târziu. Dar bei puțină apă și îți trece. Și stomacul tău se micșorează și toate lucrurile se așează frumos”, a mai explicat artista.

În trecut a slăbit 30 de kg prin înfometare. De ce nu este bine să apelezi la o astfel de dietă

Cornelia Rednic a vorbit și despre episodul de acum 25 de ani, recunoscând că atunci a reușit să slăbească cu ajutorul unei diete drastice, prin înfometare, care nu este benefică pentru organism.

„Atunci, într-adevăr, am făcut foamea, pentru că am mâncat extrem de puțin. Acum mă satur. Este o dietă normală, sunt bine, nu ca înainte. Ce am făcut eu atunci nu a fost bine pentru organism, mâncam două iaurturi pe zi cu un măr sau carne de pui. Am exagerat, pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc. Am zis că dacă nu fac ceva drastic nu reușesc. (..)

Noi trebuie să mâncăm puțin și bun! Altfel spus, să consumăm mâncare de calitate. Decât să mănânci ceafă de porc, mai bine mănânci pește, ca idee”, a mai spus Cornelia Rednic.

