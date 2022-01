Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță cu cele două fetițe. Cum s-au fotografiat în aeroport aceștia

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au dus fetițele într-o vacanță de vis, unde s-au și pozat pe rețelele de socializare. Cei patru se bucură de câteva zile de relaxare, unde au ținut să și împărtășească cu prietenii virtuali mai multe poze.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, imaginea emoționantă din vacanță. Cum s-au pozat aceștia

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o imagine de senzație, din vacanța lor. Aceștia au fost complimentați de fanii lor care au ținut să le transmită mai multe mesaje.

„Gata, plecăm!!! După un 2021 fără concediu ne-am hotărât să începem anul nou cu o vacanță. O să fie o experiență interesantă pentru că e prima dată când plecăm cu avionul de când a început pandemia. În ciuda zvonurilor că e aglomerație pe aeroport, a fost ok și fără evenimente neprevăzute”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare, în dreptul unei fotografii pe care a împărtășit-o cu fanii.

Vedeta a mai publicat și alte fotografii din vacanța lor de vis, unde au apărut alături de fetițele lor adorabile. Fanii au ținut să le scrie mai multe mesaje, unde le-au urat vacanță plăcută.

„Chiar meritam vacanta asta!”, a scris Gabriela Cristea în descrierea fotografiei.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți de 6 ani

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate, care le bucură sufletul în fiecare zi. De asemenea, cei doi se cunosc de 8 ani, iar relația lor este mai puternică și solidă pe zi ce trece.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au 6 ani de la cununia civilă, 2 ani de la cununia religioasă și 8 de ani de când au decis să fie împreună. În luna august a anului 2021 Gabriela Cristea și Tavi Clonda au publicat pe rețelele sociale imagini de la nuntă, amintindu-și că evenimentul s-a petrecut în urmă cu 2 ani. În imagine, alături de miri se aflau și nașii Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu.

Gabriela Cristea, despre infectarea cu noul Coronavirus

Prezentatoarea emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii a fost prezentă în emisiune la Dan Capatos și a vorbit despre zilele în care a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Aceasta a dezvăluit faptul că nu a avut miros și gust și, la un moment dat, a avut și atacuri de panică din cauza acestei boli.

„Deci eram zmeu acolo, puneți masca, fă asta. Eu m-am vaccinat, mă testau. Nu a fost așa de rău în timpul bolii, am avut patru zile în care m-am simțit rău, ca la o gripă. Cel mai mult am avut 38 febră, în mai am făcut vaccinul. Ar fi truebuit să fiu protejată. M-am simțit bine, în sensul că nu am avut simptome grele. După patru zile am făcut tot ce se putea face, booseam repede și încă obosesc repede. Și am rămas fără cgust și fără miros, atunci au început problemele, am început să fac atacuri de panică.

După ce se termină boala ai un soi de depresie. Discuția cu un psiholog te ajută. Sport trebuie să fac, dar nu pot că încă obosesc foarte des. Dacă vă zic ce fobii am avut leșinați aici de râs. Cu mirosul am avut o problemă, m-am trezit într-o noapte, în panică, că dacă luăm foc în casă noi nu simțim. M-am dus să verific. Eu am fost prima care am fost diagnosticată. În timpul unei emisiuni mi-a căzut vocea, nu mai puteam vorbi și apoi a început să mă ardă urechile”, a declarat Gabriela Cristea la XNS.

