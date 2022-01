Cum arată vila în care locuiesc Gabriela Cristea si Tavi Clonda. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro pe "cuibul" luxos

Prezentatoarea TV Și artistul formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi cresc împreună două fetițe superbe, blonde ca niște prințese și cu ochii albaștri, ca un ocean. Vedetele se pot mândri cu o familie unită, o relație clădită pe dragoste, dar și o casă de vis în care petrec cele mai frumoase momente.

Cei doi au început construcția vilei din Corbeanca pe vremea când nici nu erau căsătoriți și au investit 200.000 de mii de euro pentru o locuință luxoasă unde stau acum cu fetițelle lor. Gabriela și Tavi au muncit mult pentru căminul lor spațios, iar fetițele se pot bucura de o locuință mare și primitoare.

Ce a dezvăluit Gabriela Cristea despre momentul când a început să construiască vila: “Eram niște nebuni frumoși care își doreau o casă“

Casa prezentatoarei TV, de la Mireasa - Capriciile Iubirii, este împodobită cu mobilă albă, candelabre mari, tapet cu flori, draperii lungi până în podea, paturi din lemn masiv, alb și obiecte prețioase. Vezi în GALERIA FOTO mai multe imagini.

Telespectatorii s-au putut bucura și inspira din vila de lux a vedetei prezentată în emisiunile despre viața lor de la Antena Stars, „Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea” și “Mămici de pitici, cu lipici”, acolo unde prezentatoarea TV a fost filmată zile întregi, în ipostaze în care oamenii de acasă nu o văd mereu, în confortul casei sale.

Iată că în prezent se poate mândri cu munca pe care a depus-o ani la rând pentru a avea un cămin superb.

“Noi, când ne-am apucat de casa asta, nu eram căsătoriți. Eram, așa, niște nebuni frumoși care se gândeau ei cam ce își doreau de la o casă. Și ne-am așezat la masă și am început să discutăm: tu ce vrei, tu ce vrei. Și ne-am apucat să desenăm. Și când am terminat desenul ne încăpea casa și în teren la vecinul", a povestit Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea mărturisește că locuința sa este foarte mare și are și o explicație pentru asta:

“Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul. Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și nici unul nu a zis că e prea mare sau prea mică. De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor", a povestit Tavi Clonda.

“Casa noastră am împărțit-o foarte simplu. În partea de jos este zona în care stăm în timpul zilei, unde stăm cu fetele, ieșim la joacă, gătim, mâncăm, ne uităm la televizor. În partea de sus avem dormitoarele, cele două camere ale fetelor și garsoniera noastră. Noi ne-am făcut un spațiu mai mare, unde dormim, dar și chiar dacă dormim, ne-am dorit să fie un spațiu așa, mai pe placul nostru, a mai precizat Tavi Clonda", potrivit cancan.

