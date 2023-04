Dinu Maxer a confirmat noua relație, după ce a fost surprins la brațul altei femei: „Nu ne așteptam să apară imagini..”

Dinu Maxer a confirmat de curând că și-a refăcut, într-adevăr, viața amoroasă, la aproape două luni după despărțirea răsunătoare de Deea. Cei doi foști parteneri au pus capăt unei relații de 18 ani, după ce în luna martie au decis să depună actele de divorț.

Dinu Maxer a confirmat că se află într-o nouă relație. Primele declarații despre noua iubită

În urmă cu o săptămână, Dinu Maxer a fost surprins în compania unei tinere misterioase, în timpul unei petreceri organizate într-un club, iar în presă s-a speculat imediat că acesta se află într-o nouă relație. Informația a fost recent confirmată și de către artist, care a oferit și câteva detalii despre noua lui poveste de dragoste. Iată ce a dezvăluit Dinu Maxer despre noua femeie din viața lui!

După ce a fost criticat că și-ar fi refăcut viața mult prea rapid după divorțul de Deea, Dinu Maxer a susținut că nu consideră că ar fi prea devreme pentru o nouă relație, explicând că el și noua lui parteneră sunt încă la început de drum. Atunci când lucrurile între ei vor deveni mai serioase, artistul a punctat că ambii își vor asuma relația în mod public. Până atunci, cei doi sunt la început de drum și evită să se afișeze.

Dinu Maxer a vorbit pentru prima dată despre femeia alături de care fost surprins în club, la o zi de naștere, confirmând toate zvonurile. Artistul a mai dezvăluit că din luna martie nu a mai avut nicio legătură cu fosta lui soție, și că despărțirea l-a afectat destul de mult. Cât despre noua parteneră, artistul a explicat că momentan cei doi se află în proces de cunoaștere.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este. Chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la o zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a declarat Dinu Maxer, pentru Antena Stars.

Dinu Maxer, detalii despre noua lui parteneră

Dinu Maxer a precizat că noua lui iubită nu este persoană publică, astfel că momentan identitatea ei nu va fi unul dintre subiectele pe care le va aborda. Cu toate acestea, atunci când relația va avansa, artistul este convins că ambii își vor asuma acest lucru.

„Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a mai mărturisit Dinu Maxer, pentru sursa anterior menționată.

