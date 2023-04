Dinu Maxer și-a refăcut viața după divorțul de Deea, mama copiilor săi. Cum arată femeia cu care a fost surprins în club

La XNS, în ediția din 20 aprilie 2023, Dinu Maxer a discutat despre despărțirea de cea care i-a fost alături 18 ani, Deea.

Dinu Maxer, declarații despre greșelile făcute în căsnicia cu Deea

”Ne-am distanțat. În momentul în care am realizat, s-a tras un semnal de alarmă. Asta s-a întâmplat în august. Din august am încercat amândoi să salvăm atât căsnicia, dragostea, imaginea, copiii. Am încercat cât s-a putut”, a povestit artistul la Antena Stars.

El a afirmat că ar fi preferat să se despartă în urma unei greșeli imense, ar fi fost mai ușor de acceptat.

Întrebat ce își reproșează din relația cu Deea Maxer, Dinu a spus că regretă faptul că nu a fost romantic. El a mărturisit că nu mergea cu flori acasă și că ulterior a încercat să repare lucrurile, dar lupta lor s-a soldat cu un eșec.

Dinu Maxer a mai punctat faptul că a fost de partea celor care o criticau pe soția sa că nu reușește să slăbească după ce a născut a doua oară. El a recunoscut rușinat acest lucru.

”Dragi bărbați, nu le spuneți femeilor că sunt grase.”, a spus Dinu Maxer, care zice că l-a durut faptul că a pierdut-o pe Deea după ce ea și-a redobândit forma de invidiat.

În interviu, el a punctat că a acceptat despărțirea și că nu l-ar deranja să o vadă la brațul altui bărbat.

Dinu Maxer, surprins alături de o brunetă focoasă în club

Zilele acestea, Dinu Maxer a mers în club alături de mai mulți prieteni. El s-a prezentat alături de noua sa parteneră, scrie Click, care a și publicat un filmuleț cu cei doi.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansat toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească.

Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au declarat surse apropiate pentru Click.

