Dinu Maxer nu a vrut niciodată să se însoare cu Deea. Cum au ajuns, de fapt, cei doi la starea civilă: „Am fost convins”

La două luni de când au anunțat că s-au despărțit, Dinu și Deea Maxer și-au văzut de drumul lor și, fiecare dintre ei, a încercat să-și refacă viața. În timp ce frumoasa brunetă și-a găsit alinarea în brațele altui partener, solistul trupei AXXA nu a oficializat nimic până acum.

Dinu Maxer nu a vrut niciodată să se însoare cu Deea. Ce a transmis artistul

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Deea era doar o adolescentă și vreme de 18 ani și-au împărțit și bunele, și relele. Împreună au doi copii frumoși, o fată și un băiat, și mulți dintre fanii celor doi au crezut că povestea lor de iubire va dura până la adânci bătrâneți.

După 18 ani de relație și 14 de căsnicie, cei doi au hotărât să divorțeze, pe cale amiabilă, și să-și vadă fiecare de drumul său. Recent, Dinu Maxer a povestit pentru Spynews că nu și-a dorit niciodată să se căsătorească, însă dacă ar mai trece o dată prin momentele frumoase petrecute alături de mama copiilor săi, ar spune din nou „da”.

„Eu nu am vrut să spun DA niciodată, am fost convins, nu păcălit, convins de Deea și trebuie să recunosc că a fost o căsătorie superbă, aș mai zice încă o dată da. Pentru viitor în schimb nu știu dacă pot să-ți răspund la această întrebare, în principiul 95% nu (n.r. să se căsătorească din nou), dar există acea surpriză pe care ți-o dă viața și e bine să nu spui niciodată nu”, a fost mesajul artistului.

La un moment dat, cântărețul a recunoscut că divorțul i-a readus aminte că a mai trecut prin suferințe, referindu-se la relația cu Nicoleta Luciu, chiar dacă nu au fost niciodată căsătoriți. Asta s-a întâmplat acum aproape două decenii.

„Sunt la a doua experiență de acest gen, fiindcă în anul 2005 exista un ”divorț” în ghilimele, că noi n-am fost căsătoriți, între mine și Nicoleta Luciu, care a fost extrem de mediatizat și iată-mă la a doua experiență de acest gen.

Trebuie să recunosc că nu am crezut că n-o s-o mai trăiesc vreodată, dar iată-mă având în vedere că se întâmplă, sunt antrenat, deci nu simt presiunea”, a precizat Dinu Maxer pentru Spynews.

Cum se înțelege Deea Maxer cu noul ei iubit, Robert

Noul iubit, Robert Drilea, a cucerit-o imediat pe Deea, iar lucrurile dintre ei par să devină din ce în ce mai serioase.

”Va veni o vreme când când pacea și liniștea ta interioară va fi mult mai importantă decât să demonstrezi unora că nu au dreptate”, a fost mesajul distribuit de Deea Maxer, la un moment dat, pe Instagram.

Mai mult, bruneta i-a făcut cunoștință iubitului cu copiii ei. La un moment dat, ea a postat un InstaStory în care l-a surprins pe iubitul ei alături de fiica brunetei și a lui Dinu Maxer. În imagine, cei doi colorează niște planșe, semn că cea mică l-a acceptat și îndrăgit imediat pe noul partener din viața mamei sale.

