Dive de la televizor care au recunoscut că au suferit de depresie

„Acum sunt bine grație unor ani în care am fost curioasă să aflu, să învăț, m-am documentat, m-am înconjurat de oameni pricepuți, de la care am învățat lucruri. Fericirea înseamnă echilibru. Dacă ești bine cu tine, ești bine și cu cei din jur”, a declarant Andreea Marin, anul trecut, la Antena Stars.

Oana Zăvoranu: Mă plimbam cu cuțitul prin casă, nu știam ce e cu mine

Oana Zăvoranu a recunoscut că a avut mai multe manifestări ale depresiei de-a lungul timpului. În 2018 vedeta a povestit că moartea motanului său a devastat-o și că a avut episoade în care umbla prin casă cu un cuțit în mână.

„Am avut un derapaj și mi-am indus că sunt fata lui Lucifer că nu mă înțelegea nici mama, nimeni. Am dat toate icoanele, pe stilul lui Lucifer, fiul izgonit. Casa mea era neagră. Mi-a fost greu, eu trăiam în acea întunecime, am făcut pactul cu Diavolul, mi-am scris numele cu sânge, am crezut că m-a abandonat Dumnezeu. M-am dus de urgență la spital că îmi era rău. M-a bufnit plânsul în timp ce mă îmbrăcau. Când mă băgau în ambulanță am zis Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Am promis că schimb toată casa.

Eram satanistă, nu făceam sacrificii de animale pentru că sunt iubitoare. M-am autodistrus, știu ce înseamnă să auzi voci. Era să îl omor pe Alex (n.r. soțul), are un semn pe gât de la mine, m-am uitat pe camerele de supraveghere, mă plimbam cu cuțitul prin casă, nu știam ce e cu mine. Eram o persoană posedată, a doua zi nu îmi aduceam aminte nimic. Moartea lui Marty m-a devastat", a povestit Oana Zăvoranu.

În 2012 și 2013, Zăvoranu a avut tentative de suicid, ca urmare a certurilor pe care le-a avut cu mama sa.

În 2012, Zăvoranu a luat un pumn de pastile, a zăcut câteva ore inconștientă în casă, apoi a fost dusă la Terapie Intensivă. Pepe, fostul ei soț, a povestit atunci că Oana mai avusese tentative de suicid.

Anca Badiu: Lumea trebuie să ştie că atunci când ai probleme, gen atacuri de panică, depresie, trebuie să mergi la doctor

În 2016, cântăreața Anca Badiu mărturisea că a suferit de depresie și că a luat tratament pentru a reuși să treacă peste acele momente, iar moartea fratelui său, i-a adâncit starea de rău.

„Sunt pe tratament. Chiar dacă mi-am auzit vorbe cum că aş fi nebună, lumea trebuie să ştie că atunci când ai probleme, gen atacuri de panică, depresie, trebuie să mergi la doctor. Văd mulţi oameni care au astfel de probleme, dar refuză să meargă la doctor, pentru că le e frică să nu fie catalogaţi. Noroc cu medicamentele pe care le am. Am prieteni, dar când iau acest tratament am nevoie de linişte. Mă lupt cu depresia asta de ani de zile. Depresia nu e un moft, e un dezechilibru. Nu e ceva ruşinos”, a povestit Anca Badiu la Antena Stars.

Daniela Gyorfi, în depresie după moartea mamei sale

În 2016 Daniela a mărturisit că pierderea mamei sale, cu care avea o relație specială a făcut-o să intre în depresie

„Sunt în depresie de când a murit! Nu sunt în depresie să mă închid în casă, e altceva. Știu că spun un lucru urât, dar detest sa vin la mama la mormânt. Este un lucru pe care nu pot să îl accept. Nu mai e printre noi, dar eu o iubesc la fel de mult! Am avut o relație foarte frumoasă cu mama, a fost un om foarte puternic”, povestea cântăreața acum 4 ani.

Andreea Bălan: La 26 de ani am început așa să simt o nefericire acută

Andreea Bălan a mărturisit că o tristețe profundă a determinat-o pe la 26 de ani să apeleze la sfaturile unui terapetu. De atunci, artista continua să facă terapie și îi îndeamnă și pe alții care au astfel de probleme să-i urmeze sfatul.

Artista a descoperit că în interiorul ei sălășluia un copil rănit, care avea nevoie de atenție, având în vedere că artista a pășit pe scenă de la o vârstă fragedă și nu a apucat să-și trăiască copilăria.

„La 25 de ani, 26 de ani, dacă îmi aduc bine aminte, am început așa să simt o nefericire acută. Până atunci, viața mea a fost într-o continuă supraviețuire.

Să fac bani pentru că știți situația, la 18 ani, după toată perioada Andre, m-am trezit fără mare lucru și m-am mutat cu chirie în București, într-o garsonieră.

Mi-am dat seama că, de fapt, eu tot timpul am fost poate nefericită în sufletul meu, dar n-am avut timp să văd această nefericire.

În acel moment m-am hotărât să merg la Terapie. După mai multe ședințe, mi-am dat seama că am foarte multe problemuțe din copilărie pentru că s-au întâmplat anumite lucruri traumatizante în copilăria mea și în perioada adolescentină.

Lucrurile acelea, nefiind vindecate sau înțelese de mine, au rămas în subconștientul meu și m-au făcut mai târziu să simt această nefericire interioară.”, a povestit jurata de la „Te Cunosc De Undeva”.