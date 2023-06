Doina Teodoru, așa cum fanii nu au mai văzut-o. Cum a fost surprinsă în Vama Veche iubita lui Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a petrecut vacanța la Vama Veche și a ținut să împărtășească cu fanii un moment de care își va aminti cu drag. Pe plajă, cu briza mării aproape, iubita lui Cătălin Scărlătescu a cântat la chitară.

Vama Veche este locul unde l-a întâlnit pentru prima dată pe cel care avea să-i devină iubit. Actrița și Cătălin Scărlătescu sunt legați de acel loc și revin de fiecare dată cu plăcere la malul mării, pe plajele care le oferă un spirit de libertate. Cătălin Scărlătescu adoră să gătească pentru prieteni la o cherhana din Vama Veche, iar Doina Teodoru se bucură de vacanță alături de iubitul ei.

De curând, Doina Teodoru s-a lăsat fotografiată în Vama Veche în timp ce cânta la chitară. Actrița a publicat imaginile pe contul ei de Instagram.

Doina Teodoru, apariție superbă la plajă. Iubita lui Cătălin Scărlătescu și-a încântat fanii cu naturalețea ei

Într-o rochie lejeră, de vară și cu zâmbetul la purtător, Doina Teodoru a luat chitara și s-a lăsat purtată de spiritul libertin de la Vama Veche.

„Suvenir de Vama Veche”, a scris actrița în dreptul celor două fotografii în care apare cu chitara în brațe.

Doina Teodoru, despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Orice ai face ești judecat, mai ales în cazul nostru, că noi suntem un cuplu atipic”

Doina Teodoru a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena Stars despre experiența America Express și despre relația ei cu chef Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a mărturisit că în țara noastră există oameni care judecă o diferență de vârstă de 17 ani, însă actrița nu e afectată de vorbe, ba din contră, spune că „e bine că se vorbește”.

„Oamenii judecă mai tare dacă văd o ceartă între doi parteneri de viață decât dacă văd între prieteni. Orice ai face ești judecat. Mai ales în cazul nostru, că noi suntem un cuplu atipic. E o diferență mare de vârstă între noi și atunci suntem judecați. 17 ani. Știu că se poate și mai mult, dar în țara în care trăim încă există această mentalitate, că sigur trebuie să fie altceva la mijloc”, a mai spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a afirmat că ea oricum nu este genul de persoană foarte comodă care își ia multe bagaje în vacanță, în schimb pentru iubitul ei confortul este „bine înrădăcinat”.

„El e genul troler, eu sunt genul rucsac. Am fost în Thailanda împreună în vacanță și am ajuns pe o insulă care era mai puțin populată și ne-am dat jos de pe barcă. El cu două trolere și la un moment dat am ajuns pe nisip și am zis să te văd cum tragi trolerele pe nisip. El își ia mai multe schimburi decât mine. Mai mulți pantofi decât mine”, a povestit Doina Teodoru.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează una dintre cele mi puternice și aprige echipe din America Express. Cei doi au ajuns în semifinala competiției, alături de echipa fraților, echipa Andre și echipa Bordea și Cortea.