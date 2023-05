De ce s-a îndrăgostit Cătălin Scărlătescu de Doina Teodoru. Ce are special actrița, din perspectiva chef-ului

În podcastul Fain și Simplu, Cătălin Scărlătescu și Mihai Morar au purtat mai multe discuții despre viața și cunoștințele chef-ului.

Mihai Morar a evidențiat faptul că chef-ul a fost mult timp burlac, însă Cătălin Scărlătescu a ținut să precizeze că nu a fost „atât de burlac”, însă nu i-a plăcut să se afișeze cu diverse femei.

Citește și: Doina Teodoru, apariție de excepție. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a fost fotografiată fără sutien, acoperită doar de un sacou

„Să nu exagerăm. N-am fost atât de burlac. N-am fost sihastru. N-am stat într-o scorbură în munte. Mie nu mi- plăcut niciodată să merg să mă laud cu treaba asta. Dacă dai pe Google <<iubitele lui Scărlătescu>> și atunci o să mă vezi 10 ani de televiziune cu 4-5 fete. Una e sora mea, alte 2 sunt prietene de-ale ei. Eram pe acolo pe la club. Nu am zis: <<uitați-vă, ea e!>> Nu sunt genul”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Ce relație au părinții Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu. Actrița a spus cum se înțeleg aceștia

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre Doina Teodoru

Întrebat ce l-a făcut să se îndrăgostească de Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu a menționat despre libertatea pe care și-o acordă reciproc.

„Are ea ceva. Pur și simplu e întreagă la cap, tot creierul e acolo. Suntem noi așa, avem o conexiune, atâta tot. E foarte sinceră, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea mea de care am nevoie și eu la fel. Trebuie să îi lași libertate omului. Recent a fost cu fetele în vacanță. Neapărat au nevoie de 4-5 ieșiri de-astea pe an”,

Citește și: Ce aflase Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu, înainte ca cei doi să formeze un cuplu. Actrița a povestit tot!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ai sticat o grămadă de relații”, a glumit Mihai Morar când l-a auzit pe Cătălin Scărlătescu.

Nu, dar și eu vreua să ies cu băieții la bere. Eu îmi fac ieșirile oricum. Și dacă plec singur și dacă vine cu mine, eu mi le fac. Eu am două ieșiri cu barca anuale.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au povestit că după ce s-au întros din America Express, cei doi au plecat în vacanțe separate.

„Am ajuns acasă, mi-am luat geanta și am plecat direct în Vamă. Nici nu i-am zis ‘Pa’. M-a întrebat ‘Ce faci?’ Nu i-am răspuns nimic.Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă. Singur. Și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat”, a mai povestit Cătălin Scărlătescu.

Actrița și chef-ul au participat împreună la America Express și au avut un parcurs excepțional, situându-s epe ocul 3 în clasament, după Cătălin Bordea și Nelu Cortea (câștigătorii) și Andreea Bălan și Andreea Antonescu (care s-au clasa pe locul 2).

Răsturnări de situație și momente dramatice în cele mai noi episoade. Lia - Soția soțului meu se vede în AntenaPLAY!