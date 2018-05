Doliu în lumea artistică! Americanul Robert Indiana, creatorul popularelor lucrări LOVE, a murit, la 89 de ani: "A fost cea mai plagiată creație artistică din secolul XX"

Artistul american Robert Indiana, creator al popularelor sculpturi şi desene LOVE, a murit la sfârşitul săptămânii trecute, la 89 de ani, informează marţi mass-media americane.

Robert Indiana, unul dintre principalii reprezentanţi ai curentului 'pop art', a murit în urma unei deficienţe respiratorii în casa lui din Vinalhaven Island (Maine) din nord-estul SUA.

Artistul a devenit faimos în deceniul 1960 cu emblematica sculptură a cuvântului LOVE (dragoste), cu primele două litere urcate peste ultimele două şi care a avut diferite versiuni în culori multiple. Ulterior, el a realizat diferite desene cu acest logo care au devenit celebre în întreaga lume.

După ce a studiat la School of the Art Institute din Chicago (Indiana) el a venit la New York pentru a-şi începe cariera ca artist şi aici a cunoscut diferiţi pictori precum Ellsworth Kelly şi Cy Twombly, cu care a colaborat.

În 1964 a realizat prima lucrare LOVE care a devenit emblematică pentru cariera sa. Totuşi artistul a deplâns că a fost "lucrarea de artă cea mai plagiată din secolul XX" şi care i-a eclipsat restul operei sale.

În 2013, muzeul Muzeul Whitney din New York l-a omagiat cu retrospectiva intitulată, pe bună dreptate, 'Robert Indiana: Beyond LOVE'.