Doliu în lumea muzicii! Chas Newby, basistul trupei The Beatles, a murit la vârsta de 81 de ani

Muzicianul britanic, care a cântat cu Beatles pentru mai multe concerte în 1960, a devenit profesor de matematică la liceu, scrie The Guardian.

Chas Newby, primul basist al trupei The Beatles, a murit la vârsta de 81 de ani

I-au fost aduse omagii, în social media, primului basist stângaci al trupei Beatles, care a cântat și cu John Lennon în prima sa trupă, Quarrymen.

Un frate al fostului basist al trupei The Beatles, Pete Best, a confirmat vestea marți pe Facebook: „Atât eu, cât și Pete și întreaga familie am fost absolut devastați să auzim vestea tristă cu privire la moartea unuia dintre cei mai apropiați prieteni ai familiei, Chas Newby, aseară”, a spus Roag Best.

„Mulți dintre voi îl cunoașteți pentru că cânta la chitară bas atât pentru The Beatles, cât și pentru The Quarrymen, dar pentru noi Chas a fost un om relaxat, cu un zâmbet larg pe față. Ne va fi cu adevărat dor de el. Va fi veșnic în gândurile noastre. Dumnezeu să te binecuvânteze, Chas!”, a fost mesajul scris de bărbat.

Cavern Club Liverpool, unde cei de la The Beatles și-au început cariera, a scris pe Facebook: „Este o mare tristețe să aud despre moartea lui Chas Newby”.

„Interesant, el a fost și primul basist stângaci din Beatles. RIP Chas Newby, gânduri și urări de bine din partea tuturor celor de la The Cavern Club”.

„RIP Chas Newby”, a scris istoricul Beatles Mark Lewishon pe Twitter. „El l-a înlocuit pe Stuart la câteva întâlniri când membrii Beatles s-au întors de la Hamburg pentru prima dată, la sfârșitul anului 1960. Un bărbat fermecător, a fost o plăcere să-l cunosc”.

Născut la Liverpool în 1941, Newby a fost renumit pentru scurta sa perioadă în care i s-a alăturat trupei The Beatles în 1960, cântând pe scenă cu Lennon, Paul McCartney și George Harrison, la câteva concerte. În timp ce Lennon ar fi vrut ca Newby să continue turneul cu trupa în Germania de Vest, basistul a refuzat și s-a întors la universitate.

„Muzica nu va fi niciodată o viață pentru mine”, a spus Newby pentru Sunday Mercury în 2012. „Am vrut să fac chimie. John, Paul și George, ei au vrut doar să fie muzicieni”.

A continuat să predea matematică în liceu și a locuit în Alcester, unde a cântat într-o trupă de caritate numită Racketts. În 2016, a început să cânte din nou cu trupa Quarrymen.

„Oamenii uneori nu mă cred când spun că nu regret”, a spus el. „Dar chiar nu am făcut-o. M-am bucurat enorm de viață.”

Beatles s-au întors la Hamburg, iar Newby s-a întors la studii, devenind mai târziu profesor de matematic.

