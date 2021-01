Dominic West, poză neașteptată cu soția lui după ce a înșelat-o cu Lily James. Ce imagine a trimis apropiaților de sărbători

Dominic West a fost implicat într-un scandal cu Lily James

Portretul de familie a apărut după luni de zile în care actorul, cunoscut pentru rolul său din Aventura (The Affair), a fost subiectul unui scandal ce a implicat-o și pe tânăra actriță Lily James.

Lily james, care a devenit cunoscută în întreaga lume cu ajutorul unor roluri din filme precum Cenușăreasa și Mamma Mia: Here We Go Again! și urmează să o interpreteze pe Pamela Anderson într-un peliculă în care va juca și Sebastian Stan.

În Cenușăreasa, James joacă alături de Richard Madden, cunoscut pentru rolul său din serialul fenomen Game of Thrones.

West, în vârstă de 51 de ani, a fost fotografiat în Italia, în luna octombrie în timp ce o săruta pe colega sa de platou, Lily James, în vârstă de 31 de ani.

La doar 48 de ore de la publicarea imaginilor, West și soția sa au apărut în fața casei sale și s-au sărutat în fața fotografilor.

Mai mult, au lăsat și un bilet pentru fotografie, pe care au scris: ”Mariajul nostru e puternic și suntem în continuarea împreună. Mulțumim.” (trad. "Our marriage is strong and we're very much still together. Thank you.”).

În acea perioadă, o sursă apropiată a lui Lily James a dezvăluit că actrița a fost extrem de rușinată de faptul că a fost implicată cu un bărbat însurat.

”A fost șocată când a văzut pozele și povestea lui că e fericit în căsnicie,” a declarat apropiatul lui Lily James despre relația ei cu Dominic West, scrie E!Online. ”Vrea să dispară totul și stă mai ascunsă, sperând că o să treacă repede.”