Donald Trump, profesorul femeilor frumoase! Angelina Jolie, "spulberată" de președintele american: "Este de nota 7"

Personalitatea radio Howard Stern a povestit că Donald Trump, care a participat de multe ori la emisiunea sa, înainte de a deveni preşedintele Statelor Unite ale Americii, a „dat note” unor femei pentru aspectul lor fizic, într-una din edţiile show-ului său, spunând că actriţa Angelina Jolie merită „un 7”, scrie Variety.com.

Howard Stern a povestit una dintre conversaţiile cu Donald Trump, în cadrul unui interviu care va fi difuzat de Netflix în programul „My Next Guest Needs No Introduction”, prezentat de David Letterman.

„L-am rugat să numească câteva dintre marile frumuseţi de astăzi, iar el mi-a răspuns: «În primul rând, marile frumuseţi, Howard, nu sunt actriţe. Sunt modele. În industria de divertisment am văzut doar femei cu aspect de nota 6 sau de nota 7”, a povestit Stern.

Howard Stern a adăugat că ulterior, în conversaţii au fost date şi exemple.

„I-am spus că eu cred că Angelina Jolie este foarte frumoasă, iar Trump mi-a răspuns că este de nota 7”, a mai spus Stern.

„Ştii cine este o femeie foarte frumoasă? Fiica mea Ivanka. Acum, asta înseamnă aspect de nota 10”, ar fi spus Trump, potrivit lui Howard Stern.

Howard Stern a mai spus că l-a apreciat pe Donald Trump, pe care l-a numit „un invitat minunat” pentru un show de radio, deoarece era dispus să răspundă la orice întrebare cu sinceritate. Interviul cu Stern din programul „My Next Guest Needs No Introduction” va fi lansat de Netflix pe 31 mai.