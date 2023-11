Dorian Popa, prima declarație publică după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan: „Am greșit”

Dorian Popa a oferit o primă reacție, după ce a fost oprit de polițiști în timp ce se afla la volanul unui Lamborghini și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise.

În primă fază, Dorian Popa le-ar fi declarat polițiștilor care l-au oprit în trafic că se întorcea de la o petrecere și nu consumase nicio substanță, ci inhalase fumul accidental.

Însă, raportul toxicologic realizat la Institutul Naţional de Medicină Legală a confirmat prezenţa în organism a canabisului, în cazul lui Dorian Popa, potrivit hotnews.ro, care citează și o postare de pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol.

Acum, la mai bine de zece zile de la eveniment, Dorian Popa a oferit și o primă reacție în acest caz, recunoscând public că a consumat canabis. Iată ce a transmis!

Dorian Popa, prima declarație după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan

Dorian Popa a explicat într-un videoclip de aproape zece minute, publicat pe canalul său de YouTube, situaţia din seara respectivă. El a început prin a cere scuze tuturor:

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează să vă spun, că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat.”

După ce a recunoscut că a consumat canabis, el a explicat că nu ar fi consumat nicio substanță în ziua când a fost oprit de polițiști, ci cu câteva zile înainte:

„Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile. Procesul meu idiot de gândire a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări, programată de mult timp, la care nu voiam să mă duc și știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi, Edi care m-a condus la toate concertele din țară și când am avut problema cu genunchiul și tot așa. (...) O greșeală flagrantă pe care mi-o asum. Deși eram lucid, încadrarea în lege era aceeași.”

Dorian Popa a explicat și de ce s-a urcat la volan în lenjerie intimă și în halat:

„Ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat. Nici nu m-am uscat pe păr, pentru că știam că mă întorc în cinci minute și, ca retardatul, m-am urcat în mașină și am plecat până la magazin. La scurt timp după ce am ieșit din garaj, am fost oprit de un echipaj de poliție.”

De asemenea, Dorian Popa a mărturisit că minutele în care a așteptat rezultatul testului pentru prezența drogurilor în organism au fost cele mai grele din viața sa, atunci realizând greșeala uriașă pe care tocmai o făcuse:

„Acele zece minute au fost cele mai lungi din viața mea, minutele în care mi-am învățat lecția. Indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu îmi mai doresc să trec prin așa ceva dintr-o greșeală stupidă. Nu merită. În momentele în care acele zece minute au trecut, rezultatul a fost că în saliva mea existau urme de canabis. Trebuie să vă recunosc, într-o notă ușor amuzantă, că și polițiștii au fost surprinși de rezultat și mi-au spus că se așteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să fie cocaină, probabil pentru că sunt o fire mai energică.”, a spus Dorian Popa, într-un clip postat pe contul său de YouTube, citat de digisport.ro.

