Dorian Popa, primele fotografii cu noul tatuaj realizat într-o zonă intimă. Ce semnifică imaginea

„Moment care pentru mine este foarte, foarte important și vreau să-l am pe piele și în inimă toată viața mea”, a precizat Dorian Popa pe contul său de Instagram.

În momentul în care s-a tatuat Dorian Popa l-a avut alături pe câinele său Cheluțu: „Normal că este și Cheluțu prezent la tatuaj, atâta timp cât portretul lui va fi acolo mare și forțos și frumos”, a declarat Dorian Popa în vlogul său.

Dorian Popa, mesaj emoționant pentur fanii lui, la împlinirea a 4 ani de activitate pe YouTube

Dorian Popa le-a mulțumit celor două milioane de fani care îl susțin pe YouTube:

„Avem 4 ani de existență și suntem aproape două milioane de oameni în comunitatea asta frumoasă, nebună, dar în același timp atentă la tot ceea ce înseamnă viitor, clădire de viitor, muncă, inteligență chiar dacă mascată de multe ori cu măscăreală, și, de ce nu, seriozitate, disciplină și consecvență”, a declarat Dorian Popa.

Câți bani câștigă Dorian Popa din YouTube

După 4 ani pe YouTube, Dorian Popa a reușit să strângă 2 milioane de abonați. În urma video-urilor sale publicate pe platforma de socializare, se pare că artistul câștigă o sumă impresionantă în fiecare lună.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa despre câștigurile sale din YouTube, la Aleph News.