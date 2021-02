Dorian Popa, imagine nerecomandată minorilor. Vedeta a fotografiat mai mult decât trebuie și i-a anunțat pe urmăritori: "+18"

Multă lume se întreabă câți bani face și cât de bine îi merge artistului cu videoclipurile și farsele sale. Răspunsul este unul simplu! Cântărețul are parte de un succes extraordinar pe partea financiară și se poate lăuda cu sume imense lună de lună.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

Fostul concurent al emisiunii Te Cunosc de Undeva!, se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe tv, la Te cunosc de undeva! After Party, în exclusivitate pentru a1.ro.