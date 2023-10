Dorian Popa se gândește serios să adopte un copil. Ce spune despre decizia care l-ar putea face tată: „Dacă Dumnezeu mă va ține..”

Dorina Popa este un bărbat potent din punct de vedere financiar, motiv pentru care se gândește tot mai serios să schimbe viața unui copil abandonat. Iată ce anume l-a convins să ia o astfel de decizie!

Dorian Popa se numără printre cei mai de succes creatori de conținut de pe piața din România, reușind, în timp, să ajungă la un statut financiar foarte bun.

Dar cu toate că este o persoană publică, vloggerul este destul de discret cu detaliile privind viața personală. Recent, însă, el a recunoscut că se gândește foarte serios să adopte un copil.

Motivul pentru care Dorian Popa se gândește să adopte un copil

Dorian Popa este conștient de faptul că a ajuns la confortul financiar care îi permite aproape orice. Acesta a dezvăluit că se gândește serios să adopte un copil, mai ales după ce l-a luat în grija sa pe Cheluțu, câinele din rasa Bulldog francez, și a văzut cât de multă dragoste poate oferi un suflet pe care „îl salvezi de la pierzanie”.

Vloggerul a mai adăugat că, atât timp cât Dumnezeu îl va ține la fel de puternic financiar, nu va ezita să recurgă la acest gest caritabil, indiferent dacă va avea sau nu copiii săi în viitor. El a mai dezvăluit că singurul lucru care îl sperie destul de tare este birocrația care stă în spatele acestui proces:

„M-am gândit de foarte multe ori să adopt un copil și sentimentul și mai pregnant în ceea ce privește adopția a venit în momentul în care l-am adoptat pe Cheluțu și mi-am dat seama cât de mult te poate iubi un suflet pe care îl salvezi de la pierzanie. De foarte multe ori m-am gândit și ce ar însemna să înfiezi un copil, să adopt un copil. Și dacă voi avea și copilul meu tot mă voi gândi în continuare și la adoptat, pentru că dacă Dumnezeu mă va ține la fel de puternic financiar de ce să nu ajut un destin care are nevoie de chestia asta? Ce mă sperie un pic este modus operandi care am înțeles că este destul de anevoios în România în ceea ce privește adopția, dar dacă vrea Popa să adopte, ar fi bine să îl ajutați, zic!”, a declarat Dorian Popa pentru ciao.ro, citat de Viva.ro.

De ce nu au mai fost văzuți împreună Dorian Popa și iubita lui

În ciuda zvonurilor că s-ar fi despărțit, Claudia Iosif a explicat, în urmă cu ceva timp, că ea și Dorian Popa formează un cuplu în continuare, însă preferă să nu se afișeze non-stop împreună.

„Afișarea excesivă a unei relații nu aduce nimic bun. E părerea mea, nu știu dacă este valabil pentru toată lumea. Pentru noi nu este ok. Nu ne ascundem, dar nici nu suntem non-stop împreună prin poze și filmări. Fiecare cu treaba lui. Acasă e acasă. Dacă îl urmărești pe Instagram pe Dorian, o să vezi că el are temă și este doar el în poze. Și în al doilea rând, eu nu sunt un așa mare fan să mă pozez. Nu e felul meu de femeie. Și fug, sincer. El a înțeles chestia asta și a respectat-o. Eu fac poze atunci când vreau să-mi prezint hainele sau fac dacă am chef în momentul acela. De obicei nu prea sunt cu pozele.”, a dezvăluit „Babs”, citată de Cancan.