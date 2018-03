Dorian Popa se pregătește de însurătoare? Artistul a dezvăluit când va face pasul cel mare... Fetelor, îl pierdem definitiv!

Dorian Popa este decis să se așeze la casă lui! Artistul are gânduri serioase cu iubită lui, Claudia Iosif! Cei doi sunt împreună din vara lui 2015, bruneta fiind mai mare cu câțiva ani decât el.



Dorian Popa se gândește tot mai mult să își întemeieze o familie și să facă copii. Însă toate la timpul lor.



„Iubirea, pentru mine, inseamnă să îl ajuți pe cel de langă ține atunci când are nevoie de ține. Inseamnă mai mult respect și apreciere pentru cel de langă ține. Îmi doresc foarte mult copii, dar momentan îmi este incă puțin frică.



Am doar 29 de anișori, nu mă simț bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Nu sunt pregătit sută la sută. Vreau să-mi întemeiez o familie atunci când voi fi 100% sigur,” a declarat cântărețul la Antena Stars.