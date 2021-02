Dorian Popa și-a făcut un nou tatuaj cu ocazia împlinirii a 4 ani de YouTube. Ce a decis să își pună pe corp pentru totdeauna

Rămâne însă de văzut dacă imaginea celebrului patruped va fi inclusă, într-adevăr, în tatuajul final, pe care Dorian încă nu l-a dezvăluit.

Câți bani câștigă Dorian Popa din YouTube

După 4 ani pe YouTube, Dorian Popa a reușit să strângă 2 milioane de abonați. În urma video-urilor sale publicate pe platforma de socializare, se pare că artistul câștigă o sumă impresionantă în fiecare lună.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa despre câștigurile sale din YouTube, la Aleph News.

În urmă cu doar câteva săptămâni, după ce a anunțat că își schimbă numele, Dorian le-a vorbit fanilor și despre posibilitatea realizării unui nou tatuaj, ce pare acum realitate.

În exclusivitate pentru Observator, Dorian a vorbit și despre o posibilă surpriză pe viitor, în care a menționat și noul tatuaj.

"Toata ideea mi-a venit de la subscriberii mei la fel de nebunatici ca mine, si de creativi, si de inventivi,” a declarat Dorian Popa. ”Implică o transformare fizica a mea destul de serioasă, la modul că este posibil să fie nevoie şi de medici. Vă mai pot spune că urmează şi un tatuaj, care este la pachet cu schimbarea de nume.”

Urmărește cel de-al 16-lea sezon Te cunosc de undeva! sâmbătă, de la 20:00 la Antena 1!