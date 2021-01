Dorian Popa a spus câți bani câștigă de pe urma celor două milioane de abonaţi pe Youtube. Ce sumă uriașă îi intră în buzunar

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

Dorian Popa își va schimba prenumele. Cum a ajuns Dorian Popa să-și înlocuiască unul dintre prenume cu "Hâtz"

Dorian Popa a acceptat cea mai nebună provocare: îşi va schimba prenumele din buletin cu. Hâtz - replica arhicunoscută de fanii săi. Dorian a început deja demersurile, însă abia peste trei luni totul va deveni oficial. Şi mai pune la cale ceva.

Mai mult decât un refren, o semnătură şi chiar mai mult decât un fenomen. "Hâtz" va fi chiar prenumele lui Dorian Popa. Un fan a venit cu ideea.

