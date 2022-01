Dorian Popa, suma de bani pe care a scos-o din buzunar pentru a construi complexul lui rezidențial de lângă București

Dorian Popa construiește un complex rezidențial în Domnești, lângă București. Artistul a aciziționat teren și ridică mai multe case, pe care își dorește să le vândă imediat cum vor ajunge în etapa de finalizare. Până acum, acesta a investit sute de mii de euro în complex.

Dorian Popa, suma de bani pe care a plătit-o să ridice complexul rezidențial

Dorian Popa își ține fanii la curent zilnic cu stadiul lucrărilor, dar și cu investițiile pe care le face. A spus în cel mai recent vlog al lui că vineri, 21 ianuarie, a făcut o plată de 34.000 de euro, potrivit libertatea.ro.

„Aștept ziua în care toate aceste investiții se vor întoarce. Cât de frumoasă o să fie ziua aia. În domeniu ăsta nu e deloc ușor să investești, dar este frumos, este al naibii de recompensant, dar este extrem de greu. Greu pentru că bagi, bagi, bagi, mai ales când lucrezi în stilul în care lucrăm noi. Este foarte greu pentru că investiția este colosală. Am trecut cu brio de investiție… peste 500.000 de euro. Atât am investit până acum în Hâtz Residence, ce am lucrat la căsuțe și terenuri, dar este investiție de prima mână, casele ies supercalitativ, iar noi suntem extrem de fericiți de ceea ce oferim și mai ales de ce vom oferi viitorilor clienți Hâtz Residence”, a declarat artistul.

Iată ce a mai spus Dorian Popa despre complexul său rezidențial:

„Casele le construiesc din bănuţii mei pe care îi strâng şi îi agonisesc, pentru a nu-i lăsa în bancă, pentru că ştiu că nu este una dintre cele mai bune opţiuni de business şi la vânzări o să dau drumul abia când ne vom apropia de final. Deocamdată suntem în stadiul de închis casele la roşu, urmează să punem acoperişul şi termopanele la toate casele, ca să ne ferim de intemperiile vremii şi să ne putem apuca de lucrat la interior. O căsuţă ar trebui să iasă undeva la 140.000-150.000 de euro”, a mai spus Dorian Popa pentru click.ro.

Dorian Popa se confruntă cu probleme de sănătate chiar la început de an

Dorian Popa a ajuns la spital, pentru a fi consultat de un medic specialist, dat fiind faptul că problemele sale cu amigdalitele par să se agraveze. Acesta și-a făcut și un set de analize pentru a se asigura că starea sa de sănătate i-ar permite să-și facă o operație dacă va fi necesar.

Dorian Popa a vorbit despre faptul că suferă de o problemă serioasă cu amigdalitele sale, lucru pe care acesta l-a moștenit de la tatăl său. În mediul online, Dorian Popa a făcut o serie de dezvăluiri, prin care a explicat care este cu adevărat starea sa de sănătate.

“Eu am o amigdalită cronică, moștenită de la tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească! N-am moștenit terenuri, n-am moștenit case, n-am moștenit mașini, am moștenit niște amigdale cât pumnii! Până la urmă, trebuie să ne descurcăm cu ce avem de la Dumnezeu!”, a spus Dorian Popa pe canalul lui de Youtube, potrivit spynews.ro.

Actorul și vlogger-ul a explicat că, în urma rezultatelor pe care le va primi la analize, medicii vor decide dacă poate să fie operat, pentru a-i fie scoase amigdalitele. Acesta s-ar confrunta cu această problemă de sănătate de mai mult timp, iar dimineața l-ar afecta mai mult.

”După ce vom face aceste analize, medicul va decide dacă sunt sau nu apt să scoatem amigdalele”, a mai spus Dorian Popa.

