Dovada că ADDA a slăbit spectaculos. Cum arată în rochia pe care o purta când era adolescentă

Pe lângă imagine, cântăreața a adăugat și o descriere pe măsură. "Ultima oară când am purtat rochia asta a fost la petrecerea de ziua mea, când am împlinit 22 de ani. Acum, aproape 7 ani mai târziu, îmi vine din nou! ❤️ yeey! 😇 ps: vezi pe story de ce și cum am slăbit!", a spus ea.

ADDA a mărturisit prin intermediul unor Instastory-uri că nu a ținut cură de slăbire și nu ține cură de slăbire din cauza unor alergii. A început sa își facă mai multe analize și a descoperit care sunt cele mai bune alimente pentru corpul ei. A apelat la un stil de viață diferit, dar care se pare că a avut rezultate foarte bune.

Artista a mai menționat faptul că este important ceea ce mănâncă, dar și faptul că include în alimentația sa doar fructe și legume care i se potrivesc corpului ei. Nu mănâncă zahar și nu ia medicamente în exces. Aceasta le recomandă persoanelor care își doresc să slăbească să meargă la nutriționist și să nu mai apeleze la diferite diete.