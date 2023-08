Drama din viața actriței Sandra Bullock! Partenerul ei de viață a murit la vârsta de 57 de ani. Cine era și de ce boală suferea

Partenerul actriţei Sandra Bullock, Bryan Randall, a murit în weekend, a anunţat luni familia acestuia într-o declaraţie pentru presa din străinătate. Acesta avea 57 de ani.

Bryan Randall suferea de trei ani de scleroză laterală amiotrofică (ALS), iar ieri a pierdut lupta cu boala. Actrița trece prin momente foarte grele în prezent și familia îi este alături în aceste clipe.

Bryan Randall, de meserie a fost un fotograf profesionist și a cunoscut-o pe Sandra Bullock în 2015 la ziua de naştere a fiului ei, Louis. El şi Bullock au apărut rar în public şi şi-au păstrat relaţia în mare parte departe de lumina reflectoarelor.

„Cu mare tristeţe împărtăşim faptul că, pe 5 august, Bryan Randall a încetat din viaţă, după o luptă de trei ani cu ALS”, a împărtăşit familia sa. „Bryan a ales de timpuriu să păstreze privată călătoria sa cu scleroza laterală amiotrofică, iar noi, cei care am avut grijă de el, am făcut tot ce am putut pentru a-i onora cererea”.

„Suntem extrem de recunoscători medicilor neobosiţi şi asistentelor uimitoare care au devenit colegele noastre de cameră, sacrificându-şi adesea propriile familii pentru a fi alături de a noastră”, a adăugat familia sa.

„În acest moment, cerem intimitate pentru a jeli şi pentru a ne împăca cu imposibilitatea de a ne lua rămas bun de la Bryan”, se arată în declaraţie, potrivit news.ro.

Bullock, în vârstă de 59 de ani, l-a întâlnit pentru prima dată pe Randall, un model devenit fotograf, atunci când acesta a fotografiat ziua de naştere a fiului ei Louis, în ianuarie 2015. Ei şi-au făcut relaţia publică mai târziu în acel an, inclusiv au avut o apariţie la nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux.

Cum a ajuns faimoasă Sandra Bullock

Sandra Bullock și-a petrecut copilăria în Germania, știind să vorbească la perfecție limba germană. Încă de mică, Sandra era pasionată de artă și și-a explorat talentul în muzică, dar și în dans, luând lecții de balet.

În anul 1986, ultimul său an de facultate, a renunțat la studii pentru a-și urma visul de a deveni actriță. Sandra Bullock s-a mutat în New York și primul său job a fost acela de ospătar. Bruneta cu aspirații mari a luat lecții de teatru la Sanford Meisner și în 1987 a obținut primul său rol, în filmul Hangmen.

Chiar dacă viața ei amoroasă a fost una zbuciumată, Sandra Bullock a fost îndrăgostită și a trăit unele dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Una dintre cele mai lungi relații ale sale a fost faimosul actor Matthew McConaughey. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru A Time to Kill.

În anul 2000, actrița a supraviețuit unei accident aviatic, după ce avionul privat în care se afla s-a prăbușit.

În 2005, actrița s-a căsătorit cu Jesse G. James. Din cauza infidelităților, cei doi s-au despărțit la scurt timp după. După divorț, Sandra Bullock a devenit iubita lui Ryan Reynolds, un alt celebru actor. Din nefericire, relația lor nu a durat prea mult.

Cel mai mare crush al ei a fost Keanu Reeves și deși amândoi aveau sentimente unul pentru celălalt, niciunul dintre ei nu a fost sincer și au preferat să rămână prieteni.

Sandra Bullock a adoptat un băiețel și este o mama singură. De asemenea, ea este cunoscută și pentru donațiile ei generoase după atacul terorist din 11 septembrie 2001, dar și după cutremurul din Japonia din 2011.