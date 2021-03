Cum arată Sandra Bullock, la 21 de ani de la lansarea filmului Miss Agent Secret

Vezi mai multe imagini cu Sandra Bullock în GALERIE FOTO

Cele mai de succes filme în care a jucat faimoasa actriță sunt Demolition Man, Speed, The Net, Hope Floats, A Time to Kill, While You Were Sleeping, Miss Agent Secret, Bird Box, The Proposal și The Blind Side.

Sandra Bullock a apăut în anul 2007 în topul celor mai bogate femei celebre cu o avere de aproximativ 85 milioane de dolari, ocupând locul 14 în acest clasament. De asemenea, pentru cariera ei strălucită, actrița a primit și Globul de Aur pentru cea mai bună actriță, dar și un premiu Oscar pentru interpretarea rolului ei din filmul The Blind Side.

În 2012, frumoasa actriță a apărut în Cartea Recordurilor, fiind cea mai bine plătită actriță, având un salariu de 56 milioane de dolari.