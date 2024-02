Drama neștiută a Ginei Pistol. De ce nu vorbește prezentatoarea TV despre mama ei

Gina Pistol a cucerit telespectatorii cu energia ei pozitivă, frumusețea deosebită și entuziasmul molipsitor, însă puțini sunt cei care știu că în spatele zâmbetului său larg se ascunde o copilărie dureroasă. Prezentatoarea TV a trecut prin momente grele încă de când era doar un bebeluș.

Gina Pistol încântă de fiecare dată publicul cu aparițiile sale impecabile de pe micile ecrane sau din mediul online. De când a decis să se retragă din televiziune, prezentatoarea TV a început să fie mai activă pe contul de Instagram.

Pentru că și-a dorit să petreacă mai mult timp alături de fiica și soțul ei, vedeta a luat o decizie importantă în privința carierei: să renunțe la proiectele pe care le avea pentru o perioadă. Se pare că aceasta a devenit o familistă convinsă după ce a devenit mamă pentru prima oară.

Prezentatoarea TV este „topită” după micuța Josephine. Cele două sunt de nedespărțit, iar relația lor de mamă - fiica este extrem de specială, lucru de care Gina Pistol nu a avut parte în copilărie. Vedeta încearcă să-i ofere fiicei sale toată iubirea pe care i-o poartă.

Citește și: Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, filmată în timp ce cânta o piesă de-ale tatălui ei: „A avut primul concert în L.A.”

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatoarea TV este o fire discretă în privința vieții personale. Aceasta a vorbit foarte rar despre părinții săi dintr-un motiv copleșitor despre care au știut doar apropiații până în prezent.

Bunica Ginei Pistol, femeia care a crescut-o de la trei zile, a scos la iveală drama prin care a fost nevoită să treacă nepoata sa. În urmă cu câțiva ani, femeia a vorbit cu emoție despre momentele dificile din viața vedetei.

Motivul pentru care Gina Pistol preferă să nu vorbească despre mama ei. Ce a făcut femeia la trei zile după ce a născut-o

Cea care a crescut-o pe Gina Pistol de când avea doar trei zile a rupt tăcerea. Bunica prezentatoarei TV a dezvăluit că aceasta a fost abandonată de mama ei la scurt timp de la naștere.

„Când sunt mici, copiii nu înțeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii și a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine și a plecat.

Citește și: Gina Pistol și Smiley, avertizați de un mesaj care le-a dat fiori. Vedeta și familia sa au trecut prin clipe de groază în America

Eu am crescut-o și toată lumea din sat știe asta. După ce l-a făcut și pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Și eu m-am gândit că nu e bine să-i ținem despărțiți. Am lăsat-o să plece și la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a dezvăluit bunica Ginei Pistol în urmă cu câțiva ani, potrivit libertatea.ro.

În ce relații a rămas Gina Pistol cu tatăl ei

Deși a avut parte de o copilărie dificilă, Gina Pistol a decis să își ierte tatăl pentru absență. Mai mult, cei doi se înțeleg bine în prezent și au o relație normală de tată - fiică.

„Ei își vorbesc, se înțeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuței, și se găsește Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Și se duce până la ea în fața blocului să i-l ducă.”, a mai adăugat bunica prezentatoarei TV.