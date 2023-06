Gina Pistol, adevărul despre relația pe care o are cu tatăl său, după ce Emil Pistol a fost văzut la nunta vedetei

Gina Pistol și partenerul ei de viață, Smiley, au organizat de curând nunta, un eveniment emoționant și mult așteptat în viața celor doi, care și-au unit destinele după mai bine de cinci ani de relație. În cadrul ceremoniei a participat și tatăl vedetei TV, Emil Pistol, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

Ce relație are, de fapt, Gina Pistol cu tatăl său. Ce a spus vedeta despre Emil Pistol

Gina Pistol a ținut să precizeze care este în prezent relația cu părintele său, după ce, de-a lungul timpului, a dezvăluit că bărbatul i-a „abandonat” pe ea și pe fratele său. Vedeta TV a fost discretă cu viața personală, însă a povestit acest episod trist din copilărie. Părinții săi au divorțat când ea și fratele ei erau încă mici, iar relația cu tatăl său s-a răcit de-a lungul anilor. Gina a explicat că bărbatul nu s-a mai implicat în viața de familie de atunci, lucru care a făcut-o să sufere.

Deși nu au o relație apropiată, Emil Pistol, tatăl Ginei Pistol, a fost prezent la nunta fiicei sale. Admiratorii vedetei s-au grăbit să conluzioneze chiar că aceasta s-ar fi emoționat profund la vederea părintelui său, însă Gina a clarificat totul prin intermediul unui mesaj. Iată ce a spus despre relația cu tatăl său!

Gina Pistol a declarat în trecut că părinții săi au divorțat atunci când ea avea doar șase ani. După despărțire, tatăl vedetei s-a recăsătorit și are doi fii, iar de-a lungul anilor, relația lor s-a răcit.

„Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul 'tată' nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, spunea Gina Pistol în urmă cu ceva vreme.

Tatăl Ginei Pistol a fost prezent la nunta vedetei. Ce a ținut prezentatoarea să explice

Iată însă că Emil Pistol a vrut să fie alături de fiica lui într-un moment atât de special, astfel că a participat la nunta sa. Vedeta a izbucnit în lacrimi la un moment dat, iar mulți au crezut că motivul ar fi fost prezența tatălui său la eveniment. Pe rețelele de socializare, Gina Pistol a negat acest lucru.

„Oameni buni, lăsați-mă cu telenovelele. Știu că suntem fani telenovele, dar nu am plâns că a venit tata. Pe tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele. Și a ales să vină și la cununia civilă, și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat. Dar nu s-a tăvălit nimeni pe jos ca-n telenovele… ‘Vai, tata! Vai, fiica mea! Nu a fost așa! Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez, dar nu îmi place…

Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi. Nu a fost ca în filmele indiene. Nu a leșinat nimeni!.

Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer. Nu știu, momentul în sine m-a emoționat. Am avut parte și de ploaie, și de soare, am văzut și un curcubeu”, a povestit Gina Pistol, după nuntă.

